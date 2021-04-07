Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden - Son Dakika

Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden

07.04.2021 13:24

EMEKLİ TRT sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı halk müziği sanatçısı Hüseyin Kök, yıllardır türküleri ve halk oyunlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için karavanıyla Türkiye'yi geziyor.

EMEKLİ TRT sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı halk müziği sanatçısı Hüseyin Kök, yıllardır türküleri ve halk oyunlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için karavanıyla Türkiye'yi geziyor. İki öğrencisinin de eşlik ettiği Hüseyin Kök, bugüne kadar 120 bin kilometre yol yaparak, türküleri ve halk oyunlarını tanıttı. Hüseyin Kök, "Ben sazımı, kavalımı alıyorum, Toroslarda, yaylalarda diyar diyar geziyorum. Türk kültürümüzü, yayıyoruz, yaşatıyoruz. Öğretmeye çalışıyoruz. İlelebet Türk kültürümüz sürsün" dedi.

Hüseyin Kök, içini Anadolu motifleriyle döşediği ve 'Köktürkler Türk Halk Müziği Topluluğu' dediği karavanı ile diyar diyar geziyor. Denizli'nin Acıpayam ilçesi Evkara Yörük Beyi olan Hüseyin Kök, tam bir kültür sevdalısı. Daha önce Burdur'un Gölhisar ilçesindeki 'Muallim Mustafa Sırrı Özkara Müzesi ve Manavgat Evrenseki Yörük Müzesi'nin kuruluşlarında görev alan Hüseyin Kök, Manavgat'a  bağlı Kızılağaç Mahallesi'ndeki küçük öğrencilere de yıllar önce bağlama kursu verdi. Bir Denizli türküsü olan 'Yine Yeşillendi Acıpayam Yolları' türküsünün derlemecisi ve bestecisi de olan Hüseyin Kök, aynı zamanda İzmir Ege Folklor Eğitim Merkezi'nin müzik direktörlüğünü yapıyor.

TÜRKÜ SEVDALISIÖzellikle Batı Anadolu ve Teke yöresi türkülerini çalıp söyleyen Hüseyin Kök, Ege ve Teke yöresi halk oyunlarını öğretiyor. Yanına aldığı öğrencileri ve karavanı ile Türkiye'yi gezen Hüseyin Kök, gezdiği yerlerde yöre sanatçılarını, Yörük beylerini ve dernek yöneticilerini ziyaret ediyor. Öğrencilerine Teke ve Ege yöresi halk oyunlarını oynatarak gösteri yapan Hüseyin Kök, bugüne kadar Türkiye'de karavanı ile 120 bin kilometre yol yaparak, türküleri, halk oyunlarını tanıttı. Yurt dışında başta Paris, Berlin ve Viyana olmak üzere birçok Avrupa şehrinde türküler söyleyen bir usta olan Hüseyin Kök, kendisini yetiştirmek isteyen konservatuvar öğrencilerine de ücretsiz ders veren bir türkü sevdalısı.Hüseyin Kök, karavanı ve yanında 10 yaşından beri bağlama dersi verdiği Manavgatlı Ege Üniversitesi Türk Halk Müziği Konservatuvarı öğrencisi Rumeysa Şen ve Burdur'un Gölhisar ilçesi Halk Eğitim Merkezi halk oyunları usta öğreticisi ve Muallim Mustafa Sırrı Özkan Müzesi Yöneticisi Ali Çakır ile Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Demre Sahil Parkı'nda kurduğu yer sahnesinde, arkada Yörük kilimleri, kepenekleriyle oluşturduğu fonun önünde türküler söyleyen Hüseyin Kök, Kerimoğlu Zeybeği, İlimonum Sulandı, Yayla Yolları ve Acıpayam Al Yazma Zeybeği oyunlarını çaldı. Öğrencileri Rumeysa Şahin ve Ali Çakır türküler eşliğinde oynadı. Demre Yörük Derneği Başkanı Mustafa Siviş de onlara katıldı ve Yayla Yolları halk oyununu oynadı. Öğrencisi Rumeysa Şahin, Avşar Beyleri, Yine Yeşillendi Acıpayam Yolları, Gidin Bulutlar Gidin gibi türküleri seslendirirken Hüseyin Kök de kendisine kavalı ile eşlik etti.Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş, "Yörük kültürüne, Türk halk müziğine gönül vermiş, Denizli Acıpayamlı Hüseyin Kök arkadaşımız diyar diyar, gurbet gurbet Yörüklerin olduğu yerleri ziyaret edip, Türk kültürünü, Yörük kültürünü dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Kendisine teşekkür ederim" dedi.

Hüseyin Kök de "İzmir'de, Antalya'da, Toroslar'da bu görmüş olduğunuz çocuklara yılladır eğitim veriyoruz. Bu arkadaşlarımız, öğrencilerimiz 7 yaşından beri eğitim alıyor. Şu anda Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nde okuyorlar. Ali Çakır Efe de Gölhisar'da Türk halk oyunları öğreticisi olarak görev yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi benim karavanımın içi bir Yörük obası gibi. Ben sazımı, kavalımı alıyorum, Toroslarda, yaylalarda diyar diyar geziyorum. Türk kültürümüzü, yayıyoruz, yaşatıyoruz. Öğretmeye çalışıyoruz. İlelebet Türk kültürümüz sürsün" dedi.


Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden
Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden

Hüseyin Kök, Türkiye, Emekli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor - Yeniden - Son Dakika


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