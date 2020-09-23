Üç Tenor ve Üç Soprano grupları çok sesliliği yeni sezonda da sahnelere taşıyacak - Son Dakika

Türkiye'de operanın ve çok sesliliğin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla 12 yıl önce kurulan Üç Tenor Grubu ile 10 yıl önce ilk konserini veren Üç Soprano Grubu, ülkede ve dünyanın pek çok yerinde eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak görevlerini sürdüren Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar 'dan oluşan Üç Tenor Grubu, ilk konserini 28 Eylül 2008'de Şef Gürer Aykal yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Sezon Açılış Konseriyle gerçekleştirdi.

Gürer Aykal, Rengim Gökmen, Antonio Pirolli, Naci Özgüç, İbrahim Yazıcı, Bujor Hoinic, Oğuzhan Balcı gibi önde gelen şeflerin yönetiminde Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera Orkestraları ile yurdun birçok yerinde konserler veren Üç Tenor Grubu'nun klasikten türkülere kadar uzanan geniş repertuvarı bulunuyor.

Bodrum Müzik Festivali, Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Side Festivali, Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, ODTÜ Kültür ve Sanat Festivali, Çanakkale Korolar Festivali gibi etkinliklerde konser veren Üç Tenor Grubu geniş kitlelere ulaştı.

Büyük orkestralarla gerçekleştirilen bu konserlerin yanı sıra küçük orkestra ve piyano eşliğinde konserler veren ve çeşitli festivallere katılan Üç Tenor Grubu birçok TV programına konuk oldu ve konserleri canlı olarak yayınlandı.

Çalışmalarını Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bünyesinde sürdüren Üç Tenor Grubu, bugüne kadar verdiği 200'ü aşkın konserinde aryalar, napolitenler, Azeri eserler, tangolar ve türkülerden oluşan repertuvarlarını, çok sesli düzenlemeler ile seslendirerek opera ve klasik müziği sevdirmeyi hedefliyor.

2010'da kurulan Üç Soprano

Türkiye'nin başarılı sopranolarından Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol, Esin Talınlı'nın Üç Soprano Grubu çocuklara, gençlere ve geniş halk kitlelerine çok sesli müziği sevdirmek, opera sanatını, zengin ve eşsiz repertuvarıyla tanıştırmayı hedefliyor.

2010 yılındaki Ankara Devlet Opera ve Balesinin Gala Konseri, Üç Soprano Grubu'nun ilk konseri olma özelliğini taşıyor. Pek çok uluslararası toplantı ve festival açılışlarına davet edilen Üç Soprano Grubu, her biri ayrı tınıya sahip, Türkiye ve dünya sahnelerinde çok başarılı olmuş sanatçılardan oluşuyor.

Grubun Türk ve dünya repertuvarının popüler ve başlıca eserlerini seslendirdikleri konserler ise şunlar:

"Üç Soprano Aspendos Opera ve Bale Festivali Tanıtım Konseri, 6. Phaselis Festivali'nde Üç BasSes Konseri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Wagner Festivali Konseri, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine adaylığı ve tanıtım faaliyetleri kapsamındaki konser, Viyana'da daimi temsilcilikler ve büyükelçilikler için düzenlenen konser, Moldova Büyükelçiliği'nde 29 Ekim Konseri, Aspendos Festivali Tanıtım Konseri, 2018'de CSO ve Bülent Bezdüz ile Ankara Arena'da 13 bin dinleyici ve canlı olarak televizyonlardan yayınlanan konser, Bodrum Kalesi'nde Üç BasSes Konseri, Kıbrıs, Eskişehir, Antalya ve Bursa'da Üç Tenorla yaptıkları konserler, Şubat 2019'da Yunanistan'ın Gümülcine'de verdikleri konser."

Türkiye'nin birçok şehrinde, üniversitesinde, festivallerde ve yardım kuruluşlarında konserler veren Ateşoğlu, Önol ve Talınlı, Ankara Devlet Opera ve Balesi'ndeki solist sanatçı görevlerinin yanı sıra bireysel olarak da yurt içi ve yurt dışındaki temsil ve konserlerine devam ediyor.

Üç Tenor ve Üç Soprano'dan yeni sezonda konser

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB), yeni tip koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendiği, yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirdiği programında, Üç Tenor ve Üç Soprano da konser verecek.

Üç Soprano konseri, Opera Sahnesinde 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de, Üç Tenor konseri ise 30 Eylül Çarşamba saat 20.00'de yine Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.