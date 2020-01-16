Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar - Son Dakika
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Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar

20 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik İranlılar, Ukrayna havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin anısına mum yakarak, çiçek bıraktı.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik İranlılar, Ukrayna havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin anısına mum yakarak, çiçek bıraktı.


Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Alanya ilçesinde yaşayan 100'e yakın İran vatandaşı, Atatürk Anıtı önünde toplandı. Hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarının bulunduğu alana çiçek koyan İranlılar, yaktıkları mumları bırakarak yas tuttu. - ANTALYA

Antalya, Ukrayna, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:08 Kaynak: İHA
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