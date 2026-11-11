ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı - Son Dakika
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ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı

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ABD\'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı
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ABD'de United Airlines'a ait yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. New Jersey'den New Orleans'a giden uçakta, bomba taşıdığını öne süren 34 yaşındaki bir yolcu kokpite girmeye çalıştı. Pilotların durumu hava trafik kontrolüne bildirmesinin ardından uçak kaçırma alarmı verildi. Şüpheli yolcu kontrol altına alınırken uçak, New Orleans'a güvenli şekilde iniş yaptı. Yolcu ise havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

United Airlines'ın Newark- New Orleans seferinde bir yolcunun kokpite girmeye çalışması üzerine uçak kaçırma alarmı verildi. Bomba iddiasının da gündeme geldiği olay, şüphelinin kontrol altına alınmasıyla sona erdi.

UÇAKTA BİR ANDA ALARM VERİLDİ

ABD'de United Airlines'a ait yolcu uçağında, pazartesi gecesi yaşanan olay nedeniyle güvenlik alarmı verildi. New Jersey eyaletindeki Newark Uluslararası Havalimanı'ndan New Orleans'a gitmek üzere havalanan uçakta, bir yolcunun kokpite girmeye çalışması üzerine pilotlar harekete geçti. Daily Mail'in haberine göre uçak, yerel saatle 21.30 sıralarında Newark Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. Uçuş sırasında yaşanan olayın ardından pilotlar hava trafik kontrol merkeziyle iletişime geçti. Yolcunun kokpite girme girişiminin bildirilmesi üzerine uçak kaçırma alarmı verildi. Uçuş sırasında yaşanan güvenlik ihlali, New Orleans'a giden uçakta olağan dışı bir duruma neden oldu.

ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı

BOMBA TAŞIDIĞINI İDDİA EDİP KOKPİTE YÖNELDİ

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı, şüpheli yolcunun bomba taşıdığını iddia etmesi oldu. 34 yaşındaki yolcunun kokpite girmeye çalışması, uçuş ekibini alarma geçirdi. 

ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı

PİLOTLAR UÇAK KAÇIRMA ALARMI VERDİ

Havacılık içerik üreticisi Aaron Rheins, hava trafik kontrolüne ait ses kayıtlarına ilişkin değerlendirmesinde, uçakta yaşanan olayın ayrıntılarını aktardı. Rheins'in aktardığı bilgilere göre İspanyol kökenli olduğu belirtilen 34 yaşındaki şüpheli, uçağın arka bölümünde kontrol altına alındı. Yolcunun "neredeyse hiç İngilizce bilmeyen" biri olduğu da belirtildi. Şüphelinin kontrol altına alınmasının ardından uçuş devam etti. Kokpite girme girişiminin engellenmesiyle birlikte uçağın New Orleans'a ulaşması sağlandı.

UÇAK NEW ORLEANS'A GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİ

United Airlines uçağı, yaşanan güvenlik alarmına rağmen varış noktasına ulaştı. Daily Mail'in haberine göre uçak, yerel saatle yaklaşık 23.15'te Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki diğer yolcular da New Orleans'a güvenli şekilde ulaştı. United Airlines, uçakta yaşanan olayı doğruladı. Şirketin açıklamasıyla birlikte kokpite girme girişiminin gerçekleştiği ve olayın güvenlik birimlerine intikal ettiği teyit edildi.

ŞÜPHELİ YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Uçağın New Orleans'a inmesinin ardından şüpheli yolcu güvenlik güçlerine teslim edildi. Jefferson Parish Şerif Departmanı ekipleri, 34 yaşındaki yolcuyu herhangi bir ek olay yaşanmadan gözaltına aldı.

ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı
Amerika Birleşik DevletleriUnited AirlinesNew OrleansNew JerseyTrafikPolisDünyaSon Dakika

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