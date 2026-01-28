Uçar: Hakem Kalitesi Lig İçin Kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Uçar: Hakem Kalitesi Lig İçin Kritik

Uçar: Hakem Kalitesi Lig İçin Kritik
28.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, hakem kalitesinin artırılmasını talep etti.

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Futbolumuzda nasıl statlarımızın kalitesini arttırıyorsak, organizasyon çekim kalitelerinden tut marka değerini arttırmaya çalışıyorsak belki futbolun ana unsuru belki futbolcular teknik adamlardan sonra ana unsurlardan biri hakem. Hakem kalitemizi de arttırmadığımız sürece ligimizin o arzu edilen seviyeye ulaşamayacağını düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasman cumartesi günü Başakşehir'le karşılaşacak Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman öncesinde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zor bir periyotta olduklarını söyleyen Uçar, "Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarımız devam ediyor. Dün başladık. Bugün yarın ve cuma günü çalışıp hafta sonu zorlu Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Malumunuz tabii zor bir periyottayız. Güçlü bir fikstürden geçiyoruz. Son haftalarda biraz futbol şansının biraz hakem şansının pek yanımızda olmadığı maçlar oynuyoruz. Son üç maçımız böyle geçti. Hafta sonu da 5'inci dakikadaki kırmızı karttan sonra belki bir puana herkes sevinebilirdi ama maçın son dakikasında yediğimiz golle bir nevi iki puanı bırakmamız bizi biraz üzdü ama o maçı geride bıraktık. Şimdi alacağımız dersleri cebimize koyduk. Hafta sonu Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanmaya başladık dün itibariyle. Rakibimiz malumunuz son haftaların ligin formda takımlarından biri. Son 4 maçını kazandı, son 6 maçta mağlup olmadı. Benim de çok saygı duyduğum meslektaşım Nuri Hoca inanılmaz güzel işler yapıyorlar. İyi durumdalar. Zor bir maç ama biz de Rizespor olarak her maç olduğu gibi bu maçta da öncelikle kendi oyunumuzu oynayıp iyi bir neticeyle İstanbul'dan dönmek istiyoruz. Bu doğrultuda gerek fiziksel gerek taktiksel gerekse mental anlamda en iyi hazırlanıp umarım hafta sonu camiamızı, seyircimizi mutlu edebilecek iyi bir sonuçla evimize dönmek en büyük arzumuz olacak" diye konuştu

'UMARIM BU SON OLUR'

Hakem kararlarıyla ilgili soruların yanıtlayan Uçar, "Biz de çok üzülüyoruz. Yani ben her zaman bugüne kadar belki Türkiye'de özellikle kendilerine de ifade ettiğim için hakemlerle alakalı destek anlamında en çok yanlarında olan, destek veren, kaybettiğimiz mağlup olduğumuz maçları da çoğunlukla hakeme yıkmayan, genellikle oyun üzerinden konuşan bir insanım ama öyle kritik hatalar oluyor ki bu hafta sonunda olduğu gibi. Yani Halil Hoca'nın kendisine de ilettiğim gibi ya o kırmızı kart sadece benim subjektif görüşüm de değil. Bu bütün futbol otoritelerinin ortak görüşü, hakem otoritelerinin ortak görüşünce çok ağır kararlar. Gerek ofsayt kararı, VAR'ın müdahale etmemesi gereken bir ofsayt müdahalesi sonrası verilmeyen gol. Maçın daha 5'inci dakikasında sarı kart verse kimsenin özellikle rakibin bile itiraz etmeyeceği pozisyondaki çıkan bir kırmızı kart. Dolayısıyla bütün bir haftalık belki aylık hazırlığı tamamen çöpe atıyor. Üzülüyoruz. Biz teknik adamlar, ülke futbolunun gelişmesini isteyen insanlarız. Bunun için hep beraber oyuncularımız ciddi emek koyuyoruz. Ben her zaman sahada hak edenin kazanmasını savunan bir insanım ama bu kadar üst üste gelmesi Rizespor olarak bizim canımızı gerçekten artık çok yakıyor. Sadece benim bulunduğum dönemde gerek Konya maçı gerek bu maç ki öbür maçlardaki küçük hataları saymıyorum ciddi puan kayıplarımıza vesile oldu. Umarım bu son olur. Çünkü Rizespor hedefleri olan bir takım. Bu hedeflere ulaşmamız noktasında artık belki eskisi kadar tahammülümüz de kalmadı, onu net söyleyebilirim" dedi.

'CEBİMİZDE HER ZAMAN BİR HAKEM HATASI OLABİLECEĞİNİ BULUNDURUYORUZ'

Ligin hakem kalitesinin artması gerektiğini ifade eden Uçar, "Samimi konuşmak gerekirse her zaman bir hakem hatası olabileceğini cebimizde bulunduruyoruz. Ben bu hataların hiçbirinin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. ya her şeye rağmen kesinlikle bu art niyetle yapılmıştır, beni kulübü Rizespor'u veya da başka bir kulübü hedef almıştır diye düşünmüyorum. MHK'nın bünyesindeki çalışan aktif rol alan hakemlerimizin özellikle üst seviyedekinin standardın çok daha iyi hale getirilmesi lazım. Kalitenin çok arttırılması gerekiyor. Şu anda bence biraz oranın ciddi sıkıntısını yaşıyoruz. Daha deneyimsiz, daha tecrübesiz, çok tecrübeli gördüğümüz hakemlerden de maalesef hata yapıyor ama her alanda olduğu gibi futbolumuzda nasıl statlarımızın kalitesini arttırıyorsak, organizasyon çekim kalitelerinden tut marka değerini arttırmaya çalışıyorsak belki futbolun ana unsuru belki futbolcular teknik adamlardan sonra ana unsurlardan biri hakem. Hakem kalitemizi de arttırmadığımız sürece ligimizin o arzu edilen seviyeye ulaşamayacağını düşünüyorum. Umarım en kısa sürede Türk futbolumuzu yönetenler; TFF, MHK bu konuda daha resmi daha radikal adımlar atıp ligin marka değerinin artması, ligin daha kaliteli olması noktasında kararlar alırlar" diye konuştu.

'HAFTA SONUNA KADAR STOPERİ SONLANDIRMAK ZORUNDAYIZ'

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uçar, "En başta şuna tekrar açıklık getireyim. Ben geldiğimde ısrarla öncelikle transfer istemiyorum falan demedim. Her takım gibi biz de takımımızı güçlendirebilecek, katkı sağlayabilecek her türlü oyuncuya açığız. Ama benim önceliğim mevcut kadroda daha az verim aldığımız oyunculardan daha fazla verim alabilmek demiştim. Aynı noktadayım. Farklı düşünmüyorum ama bu demek değildir ki biz özellikle son maçlarda da gördünüz sonlandırma noktasında ciddi bir sorunlar demeyeyim ama zorlanıyoruz. Bu noktada bir santrfor arayışımız var. Bu noktada başkanımız yöneticilerimiz ciddi olarak efor sarf ediyorlar. Bu hafta somut adımlar atılmasını ben de sizler gibi bekliyorum. Gün gün, saat saat takip ediyoruz. Alikulov'un Göztepe maçındaki şanssız sakatlığı maalesef hepimizi çok üzdü. O noktada yalnız bir tane yabancı kontenjanımız var. Bir yerli stoper kadromuza katmak zorundayız. Orada da belirlediğimiz bir iki oyuncu var. İnşallah pozitif sonuç alınmasını istiyorum. Hafta sonu özellikle stoperin yetişmesini istiyorum. Dolayısıyla hafta sonuna kadar stoperi sonlandırmak zorundayız. Santrfor ve dediğim özellikle katkı skor anlamında katkı sağlayabilecek orta saha noktasında da görüşülen adaylar var. Yabancı noktasında bir tane kontenjanımız var. Dolayısıyla en fazla bir tane yabancı transfer yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Antrenman, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçar: Hakem Kalitesi Lig İçin Kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
İsrail uçakları, Suriye’nin güneyindeki tarım arazilerine esrarengiz bir sıvı püskürttü İsrail uçakları, Suriye'nin güneyindeki tarım arazilerine esrarengiz bir sıvı püskürttü
Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

15:04
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:34
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
13:30
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:16:30. #7.11#
SON DAKİKA: Uçar: Hakem Kalitesi Lig İçin Kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.