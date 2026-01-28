Uçar: Hakem Kalitesi Lig İçin Kritik

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Futbolumuzda nasıl statlarımızın kalitesini arttırıyorsak, organizasyon çekim kalitelerinden tut marka değerini arttırmaya çalışıyorsak belki futbolun ana unsuru belki futbolcular teknik adamlardan sonra ana unsurlardan biri hakem. Hakem kalitemizi de arttırmadığımız sürece ligimizin o arzu edilen seviyeye ulaşamayacağını düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasman cumartesi günü Başakşehir'le karşılaşacak Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman öncesinde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zor bir periyotta olduklarını söyleyen Uçar, "Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarımız devam ediyor. Dün başladık. Bugün yarın ve cuma günü çalışıp hafta sonu zorlu Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Malumunuz tabii zor bir periyottayız. Güçlü bir fikstürden geçiyoruz. Son haftalarda biraz futbol şansının biraz hakem şansının pek yanımızda olmadığı maçlar oynuyoruz. Son üç maçımız böyle geçti. Hafta sonu da 5'inci dakikadaki kırmızı karttan sonra belki bir puana herkes sevinebilirdi ama maçın son dakikasında yediğimiz golle bir nevi iki puanı bırakmamız bizi biraz üzdü ama o maçı geride bıraktık. Şimdi alacağımız dersleri cebimize koyduk. Hafta sonu Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanmaya başladık dün itibariyle. Rakibimiz malumunuz son haftaların ligin formda takımlarından biri. Son 4 maçını kazandı, son 6 maçta mağlup olmadı. Benim de çok saygı duyduğum meslektaşım Nuri Hoca inanılmaz güzel işler yapıyorlar. İyi durumdalar. Zor bir maç ama biz de Rizespor olarak her maç olduğu gibi bu maçta da öncelikle kendi oyunumuzu oynayıp iyi bir neticeyle İstanbul'dan dönmek istiyoruz. Bu doğrultuda gerek fiziksel gerek taktiksel gerekse mental anlamda en iyi hazırlanıp umarım hafta sonu camiamızı, seyircimizi mutlu edebilecek iyi bir sonuçla evimize dönmek en büyük arzumuz olacak" diye konuştu

'UMARIM BU SON OLUR'

Hakem kararlarıyla ilgili soruların yanıtlayan Uçar, "Biz de çok üzülüyoruz. Yani ben her zaman bugüne kadar belki Türkiye'de özellikle kendilerine de ifade ettiğim için hakemlerle alakalı destek anlamında en çok yanlarında olan, destek veren, kaybettiğimiz mağlup olduğumuz maçları da çoğunlukla hakeme yıkmayan, genellikle oyun üzerinden konuşan bir insanım ama öyle kritik hatalar oluyor ki bu hafta sonunda olduğu gibi. Yani Halil Hoca'nın kendisine de ilettiğim gibi ya o kırmızı kart sadece benim subjektif görüşüm de değil. Bu bütün futbol otoritelerinin ortak görüşü, hakem otoritelerinin ortak görüşünce çok ağır kararlar. Gerek ofsayt kararı, VAR'ın müdahale etmemesi gereken bir ofsayt müdahalesi sonrası verilmeyen gol. Maçın daha 5'inci dakikasında sarı kart verse kimsenin özellikle rakibin bile itiraz etmeyeceği pozisyondaki çıkan bir kırmızı kart. Dolayısıyla bütün bir haftalık belki aylık hazırlığı tamamen çöpe atıyor. Üzülüyoruz. Biz teknik adamlar, ülke futbolunun gelişmesini isteyen insanlarız. Bunun için hep beraber oyuncularımız ciddi emek koyuyoruz. Ben her zaman sahada hak edenin kazanmasını savunan bir insanım ama bu kadar üst üste gelmesi Rizespor olarak bizim canımızı gerçekten artık çok yakıyor. Sadece benim bulunduğum dönemde gerek Konya maçı gerek bu maç ki öbür maçlardaki küçük hataları saymıyorum ciddi puan kayıplarımıza vesile oldu. Umarım bu son olur. Çünkü Rizespor hedefleri olan bir takım. Bu hedeflere ulaşmamız noktasında artık belki eskisi kadar tahammülümüz de kalmadı, onu net söyleyebilirim" dedi.

'CEBİMİZDE HER ZAMAN BİR HAKEM HATASI OLABİLECEĞİNİ BULUNDURUYORUZ'

Ligin hakem kalitesinin artması gerektiğini ifade eden Uçar, "Samimi konuşmak gerekirse her zaman bir hakem hatası olabileceğini cebimizde bulunduruyoruz. Ben bu hataların hiçbirinin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. ya her şeye rağmen kesinlikle bu art niyetle yapılmıştır, beni kulübü Rizespor'u veya da başka bir kulübü hedef almıştır diye düşünmüyorum. MHK'nın bünyesindeki çalışan aktif rol alan hakemlerimizin özellikle üst seviyedekinin standardın çok daha iyi hale getirilmesi lazım. Kalitenin çok arttırılması gerekiyor. Şu anda bence biraz oranın ciddi sıkıntısını yaşıyoruz. Daha deneyimsiz, daha tecrübesiz, çok tecrübeli gördüğümüz hakemlerden de maalesef hata yapıyor ama her alanda olduğu gibi futbolumuzda nasıl statlarımızın kalitesini arttırıyorsak, organizasyon çekim kalitelerinden tut marka değerini arttırmaya çalışıyorsak belki futbolun ana unsuru belki futbolcular teknik adamlardan sonra ana unsurlardan biri hakem. Hakem kalitemizi de arttırmadığımız sürece ligimizin o arzu edilen seviyeye ulaşamayacağını düşünüyorum. Umarım en kısa sürede Türk futbolumuzu yönetenler; TFF, MHK bu konuda daha resmi daha radikal adımlar atıp ligin marka değerinin artması, ligin daha kaliteli olması noktasında kararlar alırlar" diye konuştu.

'HAFTA SONUNA KADAR STOPERİ SONLANDIRMAK ZORUNDAYIZ'

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uçar, "En başta şuna tekrar açıklık getireyim. Ben geldiğimde ısrarla öncelikle transfer istemiyorum falan demedim. Her takım gibi biz de takımımızı güçlendirebilecek, katkı sağlayabilecek her türlü oyuncuya açığız. Ama benim önceliğim mevcut kadroda daha az verim aldığımız oyunculardan daha fazla verim alabilmek demiştim. Aynı noktadayım. Farklı düşünmüyorum ama bu demek değildir ki biz özellikle son maçlarda da gördünüz sonlandırma noktasında ciddi bir sorunlar demeyeyim ama zorlanıyoruz. Bu noktada bir santrfor arayışımız var. Bu noktada başkanımız yöneticilerimiz ciddi olarak efor sarf ediyorlar. Bu hafta somut adımlar atılmasını ben de sizler gibi bekliyorum. Gün gün, saat saat takip ediyoruz. Alikulov'un Göztepe maçındaki şanssız sakatlığı maalesef hepimizi çok üzdü. O noktada yalnız bir tane yabancı kontenjanımız var. Bir yerli stoper kadromuza katmak zorundayız. Orada da belirlediğimiz bir iki oyuncu var. İnşallah pozitif sonuç alınmasını istiyorum. Hafta sonu özellikle stoperin yetişmesini istiyorum. Dolayısıyla hafta sonuna kadar stoperi sonlandırmak zorundayız. Santrfor ve dediğim özellikle katkı skor anlamında katkı sağlayabilecek orta saha noktasında da görüşülen adaylar var. Yabancı noktasında bir tane kontenjanımız var. Dolayısıyla en fazla bir tane yabancı transfer yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.