'ÜÇLÜ İLİŞKİ' CİNAYETİ SANIĞINA MÜEBBET, ALMAN SEVGİLİYE 15 YIL HAPİS İSTEMİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl ocak ayında üçlü cinsel ilişki yaşadıkları Kadir Demir'i (39), 54 bıçak darbesiyle öldürüp penisini kesmekle suçlanan Elvan Küçükaltun'un (49) ömür boyu, kendisine yardım ettiği iddia edilen sevgilisi Nadja Angela Grosser'in (41) 15 yıla kadar hapsi istendi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde geçen yıl 28 Ocak'ta Elvan Küçükaltun ve 3 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Alman Nadja Angela Grosser, ortak arkadaşları Kadir Demir'i eve davet etti. Akşam üzeri eve gelen Kadir Demir ile Küçükaltun ve sevgilisi birlikte içki içti. Ardından 3 kişi, ilişkiye girdi. İlişki sırasında Elvan Küçükaltun, birlikte yaşadığı Nadja Angela Grosser'e sert ve agresif davrandığı iddiasıyla Kadir Demir ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Elvan Küçükaltun, önce Kadir Demir'i göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti. Nadja Angela Grosser'i evden gönderen Elvan Küçükaltun, Kadir Demir'in cesedini hemen evin yakınında bulunan parka gömmek isterken jandarma tarafından yakalandı. Telefonla eve çağrılan Grosser ile Küçükaltun gözaltına alındı. Elvan Küçükaltun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Başta adli kontrol şartıyla bırakılan, 2 gün sonra 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklanan Nadja Angela Grosser ise geçen yıl kasım ayında görülen duruşmada adli kontrolle yeniden serbest kaldı.

34'Ü ÖLDÜRÜCÜ, 54 BIÇAK DARBESİ

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olayın üçlü cinsel ilişki sırasında bir tartışmadan çıktığı anlatılarak, Elvan Küçükaltun'un Kadir Demir'i 34'ü öldürücü, 54 bıçak darbesiyle öldürdüğü, penisini kestiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Kadir Demir'in cep telefonunda yapılan incelemede, aynı kişilerin daha önce yaşadıkları üçlü cinsel ilişkiye dair video kaydı bulunduğu belirtildi. İddianamede, Elvan Küçükaltun'un 'canavarca hisle kasten öldürme', Nadja Angela Grosser'in de 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Cinayete ilişkin davanın 3'üncü duruşması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Elvan Küçükaltun ve tutuksuz yargılanan Nadja Angela Grosser ile sanık avukatları, Kadir Demir'in yakınları ve avukatı katıldı. Davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, sanık Elvan Küçükaltun'un telefonunda yapılan incelemede 21 Temmuz 2021 tarihine ait 2 erkek ve bir kadının olduğu cinsel ilişki videosunda Nadja'nın yüzünün görüldüğü, erkeklerin görülmediği, ses kaydı incelemesinde ise görüntüdekilerin sanık Elvan Küçükaltun ile ölen Kadir Demir olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Savcı esas hakkındaki görüşünde, sanık Elvan Küçükaltun'un savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve buna itibar edilemeyeceğini, sanığın Kadir Demir'e yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, sanık Nadja Angela Grosser'in ise suçun işlenmesinden önce ve işlenmesi sırasında yardım ettiğini belirtti. Savcı, Elvan Küçükaltun'un ömür boyu hapis, Nadja Angela Grosser'in ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME'

Duruşmada savcının esas hakkındaki görüşünün ardından konuşan şikayetçilerin avukatı Oğuz Dilek, savcının görüşüne kısmen katılmadıklarını belirterek, Her iki sanığın beyanları farklıdır. Suç tarihinde maktul ısrarla eve çağrılmıştır. Otopsi raporuna göre, Kadir Demir'in vücudundaki darbe sayısı ve yaralanmaların yerleri, olay sırasında evde 2 bıçak bulunması ve her 2 bıçakta da parmak izlerinin olması, eylemin birlikte gerçekleştirildiğini göstermektedir. Sanık Nadja Angela Grosser tarafından verilen 'görmedim, duymadım' şeklindeki beyanlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Seslerin duyulmaması mümkün değildir. Kadir Demir'in cesedi salona taşınmıştır. Branda hazırlanmış, mezar kazılmıştır. Kin ve nefretin sınırları aşılmış, maktulün cinsel organı kesilmiş, şarap içilerek kutlama yapılmıştır. Her iki sanığın da 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz dedi.

Sanık avukatlarının esas hakkındaki görüşe karşı savunma yapmak için süre istemesi sonrası duruşma ertelendi.