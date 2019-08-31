Ukrayna'da 30 ağustos resepsiyonu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyona, T.C. Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Askeri Ataşe Dr. Dz. Alb. Hakan Selim Canca, Kırım Tatar halkının onursal lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mihail Titarçuk, Ukayna Polis Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Vyaçeslav Abroskin, yabancı ülkelerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kiev Büyükelçiliği İkinci Katibi Baran Türkmen, konuklara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

"BU AY ZAFERLERLE DOLU BİR AY"

Daha sonra söz alan Büyükelçi Yağmur Güldere, "30 Ağustos bizim için özel bir bayram. Ağustos ayı zaferlere uzak olduğumuz bir ay değil. Tarihimiz boyunca ağustos ayında imza attığımız pek çok zafer var. Mohaç, Mercidabık, Çaldıran bunlardan sadece birkaç tanesi" dedi.

30 Ağustos zaferinin Türkiye tarihinde ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Büyükelçi, "30 Ağustos, sadece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adeta yoktan var ettiği bir milli mücadelenin baş tacı değildir; aynı zamanda, Anadolu'da baskı altındaki ezilen, sömürülen pek çok halkın yeni bir ışıkla aydınlattığı bir devrimin dönüm noktasıdır" diye konuştu.

HALUK BAYRAKTAR'A PLAKET

Büyükelçi Güldere, konuşmasının sonunda, davetliler arasında bulunan Baykar Savunma şirketi Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a da katılımından dolayı ayrıca teşekkür etti. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko ise yaptığı konuşmada, "Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adına, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk dostlarımıza, büyük önem arz eden Zafer Bayramları nedeniyle en iyi dileklerimi iletmekten dolayı onur ve gurur duyuyorum" dedi. Petrenko ayrıca, Türkiye ile Ukrayna'nın son dönemde savunma alanında gelişen iş birliğinin öneminin altını çizdi.