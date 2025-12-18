NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor - Son Dakika
Son Dakika
Politika

NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

18.12.2025 21:27
Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 3 müttefik ülkenin Kiev'i ittifakta istemediğini vurguladı. Rutte, prensipte Ukrayna dahil her ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunabileceğini, pratikte ise ABD, Macaristan ve Slovakya gibi müttefik ülkelerin Kiev'in NATO'ya girişi için gereken oybirliğini engelleyecek ülkeler olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü. NATO-Polonya ilişkileri, NATO'nun doğu kanadının güvenliği, Ukrayna'da ateşkes ve barışın ele alındığı görüşme sonrası ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

"ABD, MACARİSTAN, SLOVAKYA; UKRAYNA'NIN NATO'YA GİRİŞİNİ ENGELLEYEN ÜLKELER"

Rutte, bir gazetecinin Ukrayna'nın NATO üyeliğine ve güvelik garantilerine ilişkin bir soruya, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ilkesel ve pratik bir unsur olduğunu, ilkesel olarak Avrupa-Atlantik bölgesindeki her ülkenin üyelik başvurusu yapabileceğini, bunun Washington Antlaşması'nda da yer aldığını söyledi. Rutte, "Pratik unsur ise şu anda bazı müttefiklerin onay vermeyeceklerini söylemesi ve dolayısıyla Ukrayna'nın NATO'ya girişinde oybirliğini engelleyecek olmaları. Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Slovakya ve belki birkaç başka ülke buna örnek" dedi.

UKRAYNA'YA 3 KATMANLI GÜVENLİK GARANTİLERİ

Burada asıl sorunun Ukrayna'da uzun süreli bir ateşkes veya tam barış anlaşması yapılması durumunda Rusya'nın Ukrayna'ya bir daha nasıl saldırmasını önleyecekleri olduğunu ifade eden Rutte, bu noktada 3 katmanlı güvenlik garantilerinin devreye girdiğini söyledi. Birinci katmanı NATO toprakları dışındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturduğunu, Ukrayna ordusunun ilk savunma hattı olacağını belirten Rutte, "İkinci savunma hattı İngiltere ve Fransa öncülüğünde tasarlanmakta olan gönüllü koalisyon. Bu noktada Avrupalılar, Kanada ile birlikte barışın sürdürülmesini nasıl sağlayabilir? Üçüncü savunma hattı ise ABD. ABD Başkanı geçtiğimiz ağustos ayında ülkesinin bu güvenlik garantilerinin bir parçası olmasını istediğini belirtmişti. Şu anda bunun tam olarak ne anlama geleceği, bu kolektif güvenlik garantileri paketinin nasıl görüneceğine ilişkin görüşmeler sürüyor" dedi.

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ POLONYA'DA FAALİYETE GEÇTİ

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ise bugünün Polonya, güvenlik ve Kuzey Atlantik İttifakı için tarihi bir gün olduğunu, Hollanda tarafından Polonya'ya gönderilen Patriot hava savunma sistemlerinin bugün itibarıyla faaliyete geçtiğini söyledi. Polonya'nın NATO'ya güveninin tam olduğunu, NATO'daki müttefiklerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeye her zaman hazır olduğunu ifade eden Kosiniak-Kamysz, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye Doğu Nöbeti (Eastern Sentry) ve Baltık Nöbeti (Baltic Sentry) operasyonları, doğu kanadının güvenliğini güçlendiren, hava sahasını koruyan ve Baltık güvenliğini artıran operasyonlar için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Macaristan, Slovakya, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Savunma, Polonya, Kiev, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
