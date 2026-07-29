Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Rusya'nın Ryazan bölgesine düzenlediği İHA saldırısının ardından Wildberries'e ait lojistik merkezinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde tesisten yoğun duman yükselirken, Rus yetkililer bölgedeki bir işletmede yangın çıktığını doğruladı. Wildberries ise güvenlik gerekçesiyle lojistik merkezindeki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın Ryazan bölgesine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırının ardından Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden Wildberries'e ait lojistik merkezinde yangın çıktı.

Ryazan Bölgesi Valisi Pavel Malkov, hava savunma sistemlerinin İHA saldırısını püskürtmeye çalıştığını, bu sırada kentteki bir işletmede yangın çıktığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.

YANGIN LOJİSTİK MERKEZİNDE ÇIKTI

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde Ryazan yakınlarındaki sanayi bölgesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Rus ve Ukraynalı kaynaklar, yangının Ryazansky Sanayi Parkı'nda bulunan Wildberries'in "Ryazan: Tyushevskaya" isimli ayrıştırma ve lojistik merkezinde çıktığını bildirdi.

WILDBERRIES FAALİYETLERİ DURDURDU

Saldırının ardından Wildberries, söz konusu tesiste operasyonların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Şirket, çalışanların ve müşterilerin güvenliği için lojistik faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

PEŞ PEŞE HEDEF ALINIYOR

Ryazan'daki saldırı, Ukrayna'nın son günlerde Wildberries tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların son halkası oldu. Ukrayna yönetimi, Wildberries depolarının Rus ordusunun lojistik faaliyetlerine destek verdiğini öne sürerken, Kremlin bu iddiaları reddediyor. Son saldırılarla birlikte şirketin çok sayıda deposu hedef alınmış durumda.

İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    önce korana sonra Ukraine Abd iran gerıiimi pahalılık Dünyanın içine ettiler artık ne neşemiz kaldı ne zevkimiz valla 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı’nı seçmeme sebebini açıkladı İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı
Bahar Feyzan’ın “mastürbasyon“ çıkışı olay oldu Bahar Feyzan’ın "mastürbasyon" çıkışı olay oldu

10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:40:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.