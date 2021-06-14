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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması

14.06.2021 16:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saatte 160 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Tren Seti'nin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirilmesini takiben yol testlerine başlandığını belirterek, "Bundan sonra da akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saatte 160 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Tren Seti'nin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirilmesini takiben yol testlerine başlandığını belirterek, "Bundan sonra da akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. Trenimizi bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ilgililer tarafından karşılandı.

Fabrika yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, gazetecilere, ülkenin yolcu ve yük taşımacılığında, raylı sistemlerin gelişimine hız katacak, Cumhuriyet tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan milli projeler hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Bakanlık olarak ulaştırmanın her alanına yaptıkları yatırımlar arasında demir yolunun özel bir anlam taşıdığına işaret eden Karaismailoğlu, "Bu nedenle projelerimizin bir bir tamamlanmasından, çalışmaların önemli aşamalar kaydetmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Çok kısa süre önce Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı Balışeyh bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Bakü-Tiflis- Kars demir yolu projesinde geçen hafta itibarıyla hat aracılığıyla taşınan toplam yük sayısı 1 milyon tonu aştı. Bugün Çin'den kalkan bir yük treni, Marmaray aracılığıyla kıta değiştirerek Avrupa'daki adresine başka bir ulaşım modunu kullanmaksızın ulaşabiliyor." diye konuştu.

Demir yolunda attıkları büyük adımları, geçen yıl açıkladıkları "Demiryolu Reformu" sayesinde daha da ileriye götürmek için çalışmalara heyecanla devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, demir yolu yatırımlarıyla Sakarya'nın bugün yeniden, bölgesinde ve ülkede önemli bir merkez haline geldiğini görmenin kendileri için gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

"TÜRASAŞ, milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve milli bağımsızlık yolunda çok önemli projelere öncülük ediyor"

TÜRASAŞ'ın sektörde 100 yılı aşan tecrübesi ve 4 bine yakın nitelikli insan gücüyle Türkiye'yi raylı sistemler sektöründe tüm dünyada güçlü aktör haline dönüştürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ın birleşmesiyle oluşan TÜRASAŞ, milli ekonomi ve milli bağımsızlık yolunda çok önemli projelere öncülük ediyor. Bu yılın son çeyreğinde seri üretimine başlamayı hedeflediğimiz Milli Elektrikli Tren Seti (EMU), Elektrikli Anahat Lokomotifi (E5000), Hibrit Lokomotif, Dual Lokomotif ve özgün motor projelerinin yanı sıra yine bu yıl prototip imalatına başlanan Milli Banliyö Tren Seti projeleriyle TÜRSAŞ, demir yolu reformumuza liderlik ediyor.

Aralık 2020'de, yerli ve milli projeler kapsamında Milli Elektrikli Tren Seti Projesi ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmaları, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmesinin ardından raylara inmişti. Saatte 160 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Tren Seti'nin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirilmesini takiben, yol testlerine başlandı. Bundan sonra da akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. Trenimizi bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunacağız."

Karaismailoğlu, saatte 225 kilometre hıza ulaşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi'nde ise tasarım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu projeden elde edilen bilgi birikimi marifetiyle ihalesi kazanılan Gaziray (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Banliyö Projesi) projesinde tasarım çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi, 2003'ten beri süregelen icraatlarımızla 2023, 2053, 2071 yılını hedef alan planlama ve projelerimizle Türkiye'nin bütünsel kalkınması için ilk günkü motivasyon ve şevkle çalışıyoruz. Tüm bu çabalarımız; milli bağımsızlık ve milli ekonomi düsturunda hareket eden yeni Türkiye'yi, küresel bir güç ve dünyanın sayılı lojistik merkezlerinden birine dönüştürmek için." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri olarak 2003'ten bu yana tüm projelerde Türkiye ve vatandaşlarının refahı için çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Şüphesiz hayata geçirdiklerimiz, projelerini çalıştıklarımız ve planladıklarımız, tüm gençlerimiz için yeni iş imkanları, bölge ve ülkemiz için yeni AŞ fırsatları sağlarken, Türkiye'nin tarımından turizmine kadar her alanında bütünsel kalkınmaya hizmet edecekler." dedi.

"Yerli üretimin projedeki payını yüzde 80'e ulaştırmayı hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, TCDD için bugüne dek 2 bin 300 yolcu vagonu imalatı ile 38 bin 490 yolcu vagonu bakım, onarım, revizyon ve modernizasyonu gerçekleştiren TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünün, Türkiye'yi raylı taşıtlar alanında dışa bağımlı olmaktan kurtardığını ve milli ekonomiye önemli katkılar sağladığını belirtti.

Karaismailoğlu, 2021 yılı itibarıyla 95 araçlık 19 Set Milli Elektrikli Tren (EMU) siparişi alındığını ve seri üretim süreci için satın alma faaliyetlerine başlandığını kaydetti.

Milli Tren üretimiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünün, ayrıca alüminyum araç gövdesi üretim yeteneğine de kavuştuğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, bunun yanında ayrıca boji şaselerinin robotik kaynak sistemleri ile üretimini sağlayan bir otomasyon sistemi de kurulduğunu bildirdi.

"Projemizde yerlilik oranı yüzde 60 olan Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimiyle yerli üretimin projedeki payını yüzde 80'e ulaştırmayı hedefliyoruz." diyen Bakan Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde ayrıca, TCDD Taşımacılık AŞ ihtiyaçlarını karşılamak üzere yataklı vagon, VIP yataklı vagon proje çalışmalarının devam ettiğini, bu yıl içinde 5 adet VIP, 12 adet yataklı vagon imalatının da tamamlanacağını, aynı şekilde Eskişehir ve Sivas Bölge müdürlüklerinde de çok önemli çalışmaların artarak sürdüğünü anlattı.

"Yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke olmak için canla başla çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak ülkenin demir yolu ağını örmeye devam ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken de demir yollarımızın ihtiyacı olan tüm makine ve ekipmanları, milli ve yerli kaynaklarla ülkemizde üretiyoruz. Jeopolitik konumumuzun sağladığı avantajla doğu-batı hattı 'İpek Demiryolu' Orta Koridor'u üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke olmak için canla başla çalışıyoruz. Pekin'den Londra'ya uzanan demir yolu hattında ülkemizi avantajlı bir geçiş noktası olarak ön planda tutacak çabalar için sarf ediyoruz. İstanbul Marmaray demir yolu geçişiyle de bu hattın altın halkasını takmıştık. Birileri gibi 'istemezük' demiyor, bu millet için, geleceğimiz olan gençlerimiz için yeni iş ve AŞ fırsatları sağlayacak, ülkemizi hak ettiği gibi küresel aktör haline getirecek projelerde sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Türkiye'yi küresel demir yolu ağının 'oyun kurucusu' kılmak için yolumuza durmadan devam ediyoruz."

Daha sonra Sakarya Valiliğini ziyaret eden Karaismailoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kaldırım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması

Adil Karaismailoğlu, Sakarya, Milli, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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