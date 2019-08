Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ateş: "Ülkü Ocaklarından haydut çıkmaz"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Türkiye'nin Karadeniz bölgesine bir dizi ziyarette bulundu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Karadeniz bölgesinde bulunan Ülkü Ocaklarına ziyarette bulundu. Ziyaretleri kapsamında; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane vilayetlerine giden Ateş, bazı şehirlerde de yeni görev atamaları gerçekleştirdi. Karadeniz vilayetlerine yaptığı ziyaretlerde; MHP İl Başkanlıkları ve Ülkü Ocaklarında partililer ve gençlerle bir araya gelen Ateş, gittiği şehirlerde belediye başkanları, partililer ve gençler tarafından ağırlandı.



Gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında konuşmalar yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, "Bir kendini bilmez bu kutsal davaya, bu kutsal mekana, Hoca Ahmet Yesevi'nin ruhunu taşıyan, onun ateşinin yandığı Ülkü Ocaklarına haydut benzetmesi yaptı. O kendini bilmez, partisiyle PKK arasına bir mesafe koyamadı. Selahattin Demirtaş'a özgürlük diye bağırdı sonra HDP barajı aşıyor dedi; HDP'yi Kürtler'in siyasi temsilcisi olarak nitelendirdi daha sonra da Ülkü Ocaklarına haydut nitelendirmesi yaptı. Eğer haydut arıyorsa, kendi elinden tuttuklarına baksın, kendi siyasi ortaklarına baksın. Bir tane HDP milletvekili çıktı dedi ki, o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz. Tek bir laf edemedi, kendisinin Ülkü Ocaklarından yetiştiğini ifade edenlerin ses çıkarmaması da alçaklıktır, şerefsizliktir. Ülkü Ocaklarından haydut çıkmaz. Ülkü Ocaklarından adam gibi adamlar çıkar. Dünün Enver'i, Atatürk'ü, Kuşçubaşı Eşref'i, Abdülhamit'i neyse bugün Ülkü Ocaklıları odur. Dünün Bilge Kağan'ı, Tonyukuk'u, Nizam'ül Mülk'ü neyse bugünün Ülkü Ocaklıları odur. Ülkü Ocaklarından Aziz Sancarlar yetişir, Fırat Yılmaz Çakıroğlu yetişir. Alparslan Türkeşler yetişir ve Devlet Bahçeliler yetişir. Bizler bilimin ışığında imanlı, ihlaslı Türk gençleri yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"21'inci asır Türk asrı olacak"



2053 yılında Türkiye'yi süper güç yapma konusundaki ideallerinin olduğundan bahseden Ateş, "Bizim liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin çizdiği, bir vizyonla önümüzde bir hedefimiz var. 21'inci asrı Türk asrı yapma iddia ve idealimiz var. 2023 yılında Türkiye'nin kuruluşunun, Cumhuriyetimizin ilanının 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimiz var. Yine İstanbul'un fethinin 600'üncü yıl dönümünde 2053'te Türkiye'yi süper güç yapma iddia ve idealimiz var. Tabi ki bunların altını doldurmamız lazım. Bunları; ilimle, teknolojiyle, ilimle yapacağız. 'Biz, geleceğin Türkiye'sini Ülkü Ocaklarında kodluyoruz' diyerek Ülkü Ocaklarımızın birçok şubesinde robotik kodlama eğitimleri veriyoruz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim eğitimleri de veriyoruz. İkisini bir arada tutacağız. Tek kanatla kuş uçmuyor arkadaşlar. Hem manevi yön olacak hem ilmi yönü olacak teşkilatlarımızın" ifadelerini kullandı.



Gençlerle ilgili öğütlerde de bulunan Ateş, "Bugün on dört yaşında olan bir arkadaşımız dört yıl sonra hem seçme hem seçilme hakkına faiz olabiliyor. Biliyorsunuz artık seçme yaşı on sekize düştü. Artık on sekiz yaşındaki bir arkadaşımız milletvekili, belediye başkanı olabilir. Dolayısıyla bugün on dört yaşındaki bir ferde çocuk gözüyle bakamayız. Onlar bizim hedef kitlemizdir. Onlarla çok yakinen ilgileneceksiniz" diye konuştu.



"Tableti bırak oyununa bak"



Bölge ziyaretlerinde yaptığı bir konuşmada Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ateş, "Geçtiğimiz günlerde 'Tableti bırak oyununa bak' sloganıyla başlattığımız bir çalışma vardı. Türkiye'nin birçok yerinde geleneksel Türk oyunları Ülkü Ocaklarının öncülüğünde sokaklarda oynandı. Biraz çocukların sosyal mecralardan; tabletten, sanal alemden uzak kalması gerek. Aslında kendini kalabalıklar içinde zannediyorlar sanal alemde ama tek başına bir odanın içine hapsoluyorlar. Sosyalleşmeleri adına bu faaliyeti gerçekleştirdik, inşallah sizler de bu çalışmaları yapacaksınız. Yine çocuklar için 'Nutuk' diye bir çalışmamız olmuştu hemen akabinde çocuklar için 'Kutadgu Bilig' isimli bir çalışmamız oldu, çok ciddi bir karşılık buldu. Bunu her yerde okumanızı, okutmanızı istiyoruz. Yine Kur'an kurslarını ziyaret edeceksiniz, yayınlarımızdan hediye edeceksiniz. Devletimizin yetim ve öksüz çocuklar için açtığı Sevgi Evleri var oradaki çocukları ziyaret edeceksiniz. Oradaki çocuklarla yakinen ilgileneceksiniz. Çevreyle ilgili faaliyetlerimiz var biliyorsunuz, nesli tükenen hayvanlarımız ve sokak hayvanlarımızla ilgili faaliyetlerimiz var. Yine memleketimizin milli parklarından kırk üç ton çöp topladı arkadaşlarımız. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Memleketimizin havası, suyu, toprağı, hayvanları tamamı milli değerlerimizdir arkadaşlar bunların tamamıyla ilgili faaliyetlerimiz olacak inşallah" şeklinde konuştu.



"Ülkü Ocaklarına kadın eli değecek"



Ülkü Ocaklarında kadınlara yönelik çalışmalarda bulunacaklarını kaydeden Ateş, "Ülkü Ocaklarında ne kadar erkek kardeşimiz varsa o kadar da hanım kardeşimiz olacak. Türkiye'nin yüzde 50'si kadın nüfusundan oluşuyor arkadaşlar. Kadın anadır, bacıdır, yardır. Ülkü Ocaklarına da kadın eli değecek. Ülkü Ocaklarının her kademesinde hanım kardeşlerimizi Asenalarımızı görmek istiyoruz, öbür türlü Türkiye'nin yüzde 50'sine, Trabzon'un yüzde 50'sine dokunamamış oluruz. O sebeple arkadaşlar buraya daha önem göstereceksiniz" ifadelerini kullandı.



Giresun'da yapmış olduğu konuşmada, Giresun'un milli kahramanı Topal Osman'dan bahseden Sinan Ateş, şunları kaydetti:



"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıktığında ilk görüşmek istediği kişi olan Topal Osman'ın memleketidir. Milli mücadelenin başladığı topraklardır burası. Milli mücadele başlamadan önce biliyorsunuz ki Topal Osman Ağa, Milli Mücadeleyi başlatmıştı. Giresun sadece Giresun'dan ibaret değildir. Suriye'de Türkmen barolarını muhafaza etmek için şehit düşen Selami Aydın kardeşimiz Giresunluydu. Dolayısıyla sadece Giresun'un değil hem Türk İslam aleminin hem Türk İslam coğrafyalarının hem çaresi hem umudu sizlersiniz arkadaşlar. Bütün İslam alemi, Türk dünyası gözünü Türkiye'ye dikmiş, Türkler de ülkücülere dikmiş. Buradan uzanacak bir yadım elini bekliyor. O yüzden Giresun'dan yetişecek her bir ülküdaşımızın oralara gidip bize ümit olması bizim en önemli gayemizdir." - ANKARA

