Uludağ\'da yılbaşı keyfi: Kişi başı 22 bin lira

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da yeni yılı karşılamanın bedeli kişi başı 22 bin lirayı buluyor.

4 kişilik bir ailenin konaklama, yemek ve yılbaşı balosunun da içinde olduğu paket programın bedeli de 88 bin lira. Yılbaşı öncesi son hazırlıkların yapıldığı Uludağ'da otellerin doluluk oranının yüzde 75'e ulaştığı öğrenildi.

"GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA YOĞUN"

Hafta sonu boyunca Uludağ'da kar yağışının etkili olmasını beklediklerini söyleyen bir otelin pazarlama sorumlusu Berk Söz, "İyi bir doluluk oranıyla sezona başladık. Yılbaşı hazırlıklarımız sürüyor. Yılbaşı gecesinde çeşitli DJ gösterileri ve aktiviteler olacak. Yeni yıla ise dans ve havai fişek gösterileriyle gireceğiz. Taleplerimiz geçen seneye göre daha yoğun olmaktadır. Doluluk oranının yılbaşında yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Şu an yılbaşı gecesi için otelimiz yüzde 75 doludur" dedi.

KAR KALINLIĞI 12 SANTİMETREYE ULAŞTI

Öte yandan; Uludağ'da kar kalınlığı dün 6 santimetre olarak ölçülürken, bölgede gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Uludağ'ın zirvesi de karla kaplanırken, bölgede zaman zaman tipi etkili oldu.