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Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı - Son Dakika

Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı

12.06.2021 14:15
Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı, System.String[]

Türk ve Polonyalı öğretmenlerce ortaklaşa düzenlenen ve iki ülkeden öğrencilerin online platformda buluşarak Covid-19 salgınının mental etkilerini birlikte ifade etmelerini sağlayan proje başarıyla tamamlandı.

Türk ve Polonyalı öğretmenlerce ortaklaşa düzenlenen ve iki ülkeden öğrencilerin online platformda buluşarak Covid-19 salgınının mental etkilerini birlikte ifade etmelerini sağlayan proje başarıyla tamamlandı.

Türkiye ve Polonya'dan farklı okulların katılımları ile gerçekleştirilen ve öğrencilerin Covid-19 salgını sürecinden duygusal anlamda nasıl etkilendiklerini ifade etmelerini sağlamalarını hedefleyen "Experiencing the Pandemic: The Student Experience of A Pandemic", "Pandemiyi Tecrübe Etme: Öğrencinin Pandemi Tecrübesi" eTwinning Projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında online platformda bir araya gelen Türk ve Polonyalı öğrenciler Covid-19 süreci ile ilgili duygu ve düşüncelerini işitsel, görsel ve yazılı olarak ifade etme olanağı yakalamış oldu. 5 Nisan 2021 tarihinde start alan projeye Türkiye'den Hatay Sebenoba Hacı Fuat Yılmaz Ortaokulu, İstanbul Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu ve Elka Ortaokulu, Çorum Merkez 23 Nisan Ortaokulu, Çanakkale Eceabat Opet Tarihe Saygı Ortaokulu; Polonya'dan ise Szkoa Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater katıldı.

İngilizce öğretmenleri Siret Koyuncu, Eda A. Şimşek, Mustafa Ferhat Buğdaylı, Gülçin Özdemir, Gülşah Aydeniz'in Polonyalı meslektaşları Ewelina Szymaska ve Magorzata Wojdyga ile birlikte İngilizce olarak gerçekleştirilen proje ile Türk ve Polonyalı öğrenciler, web 2.0 araçlarını kullanarak online platformlarda bir araya getirildi. Böylelikle hem projenin ana hedefi olan; öğrencilerin Covid-19 salgını sürecinden mental anlamda nasıl etkilendiklerini, duygu ve düşüncelerini resim, afiş, poster, logo, video, kısa film, soru-cevap vb. ile görsel; müzik, enstrüman, şarkı söyleme vb. ile işitsel; kartpostal, mektup, yazı, okul panosu vb. ile de yazılı olarak ifade etmeleri hem de başka illerin yanı sıra farklı bir ülkeden yaşıtları ile etkileşimde olmaları, onlarla da deneyimlerini paylaşmaları sağlandı.

Projenin bir diğer ayağı olarak, rehberlik öğretmeni Elif Birol tarafından öğrencilere olumsuz duygusal süreçlerle başa çıkma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca Covid-19 salgınının çevre ile ilişkisi, salgından korunma yolları, hastalığın semptomları ve aşı çalışmaları gibi konuların yanı sıra internet güvenliği ve medya okuryazarlığı gibi konularda çeşitli webinarlar yapıldı.

"Experiencing the Pandemic: The Student Experience of A Pandemic", "Pandemiyi Tecrübe Etme: Öğrencinin Pandemi Tecrübesi" eTwinning Projesi, yapılan anket çalışmaları ve çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi. Öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayan anket katılımcıları, projenin hedeflerine ulaştığı ve projeden memnuniyet duydukları yönünde görüş bildirdi. - İSTANBUL

Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı
Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı
Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı
Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı
Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı
Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı

Koronavirüs, Polonya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19'u ele aldı - Son Dakika


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