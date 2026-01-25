Uluslararası İpekyolu Ödülleri Sahiplerini Buldu

İPEKYOLU Kamu Diplomasisi Teşkilatı ile İpekyolu Dergisi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni, iş, sanat, akademi ve medya dünyasından seçkin isimlerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ile İpekyolu Dergisi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. İş, sanat, akademi ve medya dünyasından çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin katıldığı törende, siyaset, diplomasi, medya ve ekonomi alanlarında başarı gösteren kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi. Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, milletvekilleri, diplomatlar, akademisyenler, iş insanları ile kültür-sanat ve medya dünyasından kişiler katıldı. Gecede, 40 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulurken, organizasyon uluslararası diplomasi, iş birliği ve kamu diplomasisi alanındaki katkılarıyla öne çıktı.

'AMACIMIZ; DOST VE KARDEŞ ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK'

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İş birliği Teşkilatı Başkanı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi İmtiyaz Sahibi Seyfullah Türksoy, "Bugün burada yaklaşık 10 ülkeden çok kıymetli dostlarımız, misafirlerimiz, iş insanlarımız, milletvekillerimiz ve birazdan teşrif edecek olan bakanlarımız var. Akademi, iş dünyası, devlet ve kültür-sanat camiasından birçok değerli isim bugün burada bir araya gelmiş oldu. Buradaki amacımız; dost ve kardeş ülkelerle iş birliğini geliştirmek, mevcut dostlukları pekiştirmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamaktır. Katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRK DÜNYASI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN GİDEREK ARTTIĞINA TANIKLIK EDİYORUZ'

Kazakistan Senatosu Milletvekili Prof. Dr. Darhan Kıdırali ise, "Şu anda Türk dünyasında iş birliği giderek artmaktadır. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın da emeği çok büyüktür. Dolayısıyla bugünkü ödül törenini, aynı zamanda Türk dünyasının önemli bir buluşması olarak değerlendirebiliriz. Türk dünyası, devletler düzeyinde ikili ilişkiler kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ve farklı platformlarda iş birliğini geliştirmeye devam etmektedir. Örneğin, '5+1' formatı gibi Orta Asya devlet başkanlarını bir araya getiren yapılar, bu iş birliğinin artık kurumsallaştığını göstermektedir. Aynı zamanda, geçmişten gelen tarihi kodlarımız ve kavramlarımız da yeniden canlanmaktadır. Nitekim iki gün önce Kazakistan'da önemli bir gelişme yaşandı. Kazakistan'daki parlamento artık 'Kurultay' olarak adlandırılacaktır. Bunun yanı sıra, 'Halk Şurası' ve 'Halk Genişi' adıyla yeni kurumlar da hayata geçirilmektedir. Tüm bunlar, devlet kurumlarımızın tarihi dayanaklarımıza, öz benliğimize ve köklü değerlerimize yeniden yöneldiğinin bir göstergesidir" diye konuştu.

'YILIN RÖPORTAJI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜM'

Polemik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç, "Bugün, 22'ncisi düzenlenen İpek Yolu Altın Adamlar Ödül Töreni'ndeyiz. Moskova'da gerçekleştirdiğim Aleksandr Dudin röportajı ile 'Yılın Röportajı' ödülüne layık görüldüm. Bu ödülü bana layık gören İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Seyfullah Türksoy'a çok teşekkür ediyorum. Röportajın hazırlanmasında ve bu ilişkilerin kurulmasında emeği geçen, Moskova'da yaşayan kıymetli dostum, akademisyen Mehmet Perinçek'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, değerli dostum Tugay Şen'e ve Vatan Partisi Genel Başkanı'na da teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün ayrıca ödülümü çok özel ve kıymetli bir isimden alıyorum. Türkiye-Romanya Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Atalay'dan alıyorum. Bu durum beni iki kat daha heyecanlandırıyor. Kendisi Romanya'dan gelerek bu törene katıldı. Bu nedenle ayrıca teşekkür ediyorum. Ödül aldığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü, katkı sunan tüm dostlarımla paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

21'İNCİ YÜZYIL TÜRK DÜNYASININ DİRİLİŞ YÜZYILIDIR'

Ardahan Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz da, "Bugünkü toplantı, aslında Orhun Yazıtları'nda çizilen anlayışı yansıtmaktadır. Çinlilere esir oldukları dönemde atalarımız, Düşman çoktu, biz azdık. Biz az olduğumuz için korkmadık, düşman çok olduğu için telaşlanmadık; keneş kıldık. Buradaki 'keneş kılmak', bir araya gelerek ortak aklı ve sağduyuyu harekete geçirmek anlamına gelmektedir. 20'nci yüzyıl, Türk dünyası için dağılma, parçalanma ve bozulma yüzyılı olmuştur. 21'inci yüzyıl ise Türk dünyasının diriliş yüzyılıdır. Biz bir araya geldikçe, keneş oldukça, kengeş kıldıkça daha da çoğalacağız, daha güçlü olacağız ve dünya barışına ile huzuruna daha fazla katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'BU GECEYİ BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE YAŞIYORUZ'

Türkiye-Romanya Ticaret Odası Başkanı Tamer Atalay, "Bu gece, özellikle Romanya'dan gelerek Türk dünyasının birçok ülkesinin bir araya geldiği Türk Dünyası Gecesi'ne katıldık. Kamu Diplomasisi Vakfı Genel Başkanı Sayın Seyfullah Türksoy'un başkanlığında, ekibi tarafından düzenlenen 'Altın Adamlar' Ödül Töreni'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Her gelişimiz bizler için ayrı bir heyecan kaynağıdır. Çünkü yıllarca Türk dünyasına hizmet eden insanların bu tür gecelerde ödüllendirilmesi, onlara yeni bir motivasyon sağlamakta ve daha ciddi çalışmalara imza atmalarına vesile olmaktadır. Bu anlamda, Sayın Seyfullah Türkoğlu'nu ve ekibini yürekten kutluyorum. Aynı zamanda bugün Hakan kardeşimiz, Hakan Kılıç da bir ödül alacak. Bu vesileyle kendisini gönülden tebrik ediyorum. Balkanlar'da saygı gören, sevilen bir isim olan Hakan Kılıç kardeşimizi Romanya'da da büyük bir takdirle karşılıyoruz. Aramızda güçlü bir manevi gönül bağı bulunmaktadır. Onların burada olması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Bu geceyi büyük bir memnuniyetle yaşıyoruz" dedi.

22'nci Uluslararası İpekyolu 'Yılın Altın Adamları' Ödül Töreni, ödül takdimleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.