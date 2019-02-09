Anadolu Yayıncılar Derneği öncülüğünde, Hatay
Valiliği, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve HRT Akdeniz
iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kültür Turizm ve Medya Kurultayı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un katılımıyla Hatay'da gerçekleştirildi. Antakya
'da bir otelde düzenlenen kurultayın ardından İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık
'ın moderatörlüğünde "Bir Kardeşlik Modeli Hatay", AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
'ın moderatörlüğünde "Medyanın Turizm Katkısı ve Hatay" ve araştırmacı yazar Mustafa Şen
'in moderatörlüğünde "Küresel Barış ve Hatay" konulu panel yapıldı.
Panellere Akşam gazetesinden Emin Pazarcı
, Karar gazetesinden Yusuf Ziya Cömert
, Milat gazetesinden Serdar Arseven
, Yeni Akit gazetesinden Hacı Yakışıklı, Yeni Şafak
gazetesinden Hasan Öztürk, 24 TV
'den Melik Yiğitel, Kanal 7
'den Mehmet Acet, Habertürk
'ten Sevilay Yılman
ile Bülent Aydemir
, Sözcü
gazetesinden Deniz Zeyrek, Daily Sabah
gazetesinden Nur Özkan ve Rus-Tur Derneğinden İvan Staradupsev konuşmacı olarak katıldı.
Milletvekili Yayman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede toplantıda Hatay'a dikkatleri çekmeye çalıştıklarını söyledi.
Hatay'ın Türkiye
'nin açık hava müzesi olduğunu ifade eden Yayman, "Hatay tüm zamanların şehridir. Tarih, kültür, medeniyet, inanç, uygarlık, lezzet, barış, kardeşlik şehri diyoruz. Bu anlamda Hatay'ın bir hikayesi var. Bu hikayeyi büyütmek için önce Türkiye'ye sonra dünyaya duyurmak için buradayız." dedi.
Gazeteci yazar Sevilay Yılman da burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Yılman, panelde Hatay'ı daha fazla nasıl cazibe merkezi haline getirilebileceğini konuştuklarını ve herkesin fikirlerini söylediğini dile getirdi.
Hatay denilince akla Anadolu'nun bir sembolünün geldiğinin vurgulayan Yılman, "Hatay'a baktığınızda aslında Türkiye'yi görüyorsunuz. Hatay'a baktığımızda Türk gelenek, görenek, semavi dinlerin, kültürlerin, bütün medeniyetlerin ortak buluşma noktası. Kardeşlik deyince akla Hatay geliyor. Hatay çok güzel bir şehir. Benim hep dikkatimi çekiyor. Bu vesile ile geldim, çok memnun oldum." diye konuştu.
Deniz Zeyrek ise Hatay'ın Türkiye'nin önemli şehirlerinden ve mihenk taşlarından bir olduğunu söyledi.
Zeyrek, bu kente sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, Hatay normalleştiğinde ve zenginleştiğinde Türkiye'nin normalleşeceğini ve zenginleşeceğini belirtti.
Hatay'ın Türkiye'nin özeti olduğunu vurgulayan Zeyrek, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin sahip olduğu zenginliklerin hepsi Hatay'da mevcuttur. Hatay'a bir şekilde sarılıp öne çıkarmamız, daha görünür yapmamız lazım. Hatay'ın medeniyet kültürü, barış kültürü, lezzet kültürü, coğrafyası, dağı, taşı, toprağı muhteşem. Öne çıkarıldığında çok büyük ilgi görecektir. Sahip olduklarını paylaşmaktan büyük mutluluk duyacaktır. Öyle bakmakta fayda var. Hatay'a boynumuzun borcu bu."
Gazeteci Hadi Özışık da Hatay'ın anlatılmasına gerek olmadığını buranın barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik şehri olarak bilinen bir yer olduğunu belirtti.
Özışık, "Ben Hatay'ın bundan sonraki aşamalarda çok daha bir yere konulacağını düşünüyorum. Çünkü bir yere parmak basıyorsunuz o artık yayılıyor. Yarın bir sürü gazete Hatay'ı yazacak ve Hatay gündem olacak. Sorunları da kısa ve uzun vadede çözülecektir diye düşünüyorum." dedi.
Panelleri Vali Rahmi Doğan
, Hatay milletvekilleri AK Parti'li Hacı Bayram Türkoğlu
, Hüseyin Şanverdi
, Sabahat Özgürsoy Çelik
, Abdulkadir Özel
, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya
, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk
, STK
temsilcileri ve gazeteciler takip etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da kurultayda bir konuşma yapmıştı.