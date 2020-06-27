Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazdı - Son Dakika

ABD merkezli Bloomberg'de Bobby Ghosh tarafından, 'Türkiye Macron'un hayallerini suya düşürdü' başlıklı bir yazı kaleme alındı. Yazıda, Libya'da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin, Ulusal Mutabakat Hükümetine verdiği destekle Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu vurgulandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı bir 'savaş şüphelisi' olan Hafter'i desteklediği belirtilen yazıda, Macron'un kendini sessiz sedasız Hafter'den uzaklaştırabilecekken, bunun yerine Fransa'nın Libya'daki iç savaştaki dahiliyetini artırdığına işaret edildi. Ayrıca, Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulunan Macron'un hafıza kaybı yaşadığı ifade edildi. Macron'un tek yaptığının Trablus'u zorla alma arzusundan vazgeçmeyen Hafter'i meşru kılmak olduğu vurgulanan yazıda, arkasına Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi müttefikleri alan Hafter'in, Fransız hamilerine karşı, onların Birleşmiş Milletler destekli hükümete davrandığı gibi, tam bir umursamaz tutum ortaya koyduğu kaydedildi. Yazıda, Macron'un kendini Hafter tarafından köşeye sıkıştırılmış bulduğu ve onu bir türlü terk edemediği dile getirildi.
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,