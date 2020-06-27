Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazdı - Son Dakika

Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazdı

ABD merkezli Bloomberg'de Bobby Ghosh tarafından, 'Türkiye Macron'un hayallerini suya düşürdü' başlıklı bir yazı kaleme alındı.

ABD merkezli Bloomberg'de Bobby Ghosh tarafından, 'Türkiye Macron'un hayallerini suya düşürdü' başlıklı bir yazı kaleme alındı. Yazıda, Libya'da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin, Ulusal Mutabakat Hükümetine verdiği destekle Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı bir 'savaş şüphelisi' olan Hafter'i desteklediği belirtilen yazıda, Macron'un kendini sessiz sedasız Hafter'den uzaklaştırabilecekken, bunun yerine Fransa'nın Libya'daki iç savaştaki dahiliyetini artırdığına işaret edildi. Ayrıca, Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulunan Macron'un hafıza kaybı yaşadığı ifade edildi. Macron'un tek yaptığının Trablus'u zorla alma arzusundan vazgeçmeyen Hafter'i meşru kılmak olduğu vurgulanan yazıda, arkasına Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi müttefikleri alan Hafter'in, Fransız hamilerine karşı, onların Birleşmiş Milletler destekli hükümete davrandığı gibi, tam bir umursamaz tutum ortaya koyduğu kaydedildi. Yazıda, Macron'un kendini Hafter tarafından köşeye sıkıştırılmış bulduğu ve onu bir türlü terk edemediği dile getirildi.

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'LİBYA'DA ELLE TUTULUR ŞEYLER YAPAN TEK KİŞİ ERDOĞAN'

Libya'da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destekle Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirtildi. Bloomberg'de alınan yazıda, Libya'da olayların gidişatının değişmesinin, Macron ve Fransa Dışileri Bakanı Le Drian için utanç verici bazı durumların açığa çıkması anlamına geldiği ifade edildi. Yazıda, Hafter güçlerinin elinden alınan topraklarda bulunan toplu mezarların Fransa'nın desteklediği kişinin, muazzam ölçekte zulümler gerçekleştirdiğini gözler önüne serdiği vurgulandı.

'TÜRKİYE'YE ESİP GÜRLEYEREK FRANSA'NIN KUSURLARINI ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR'

Macron'un Türkiye'ye esip gürlemesinin ardındaki amacının Fransa'nın kusurlarını örtmek olduğu vurgulanan yazıda, "Macron'un Ankara ile başka hesapları da var. Doğu Akdeniz'deki enerji haklarıyla ilgili rekabet gibi" yorumu yapıldı.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Bloomberg, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:13 Kaynak: DHA

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