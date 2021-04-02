'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bölgenin tanıtımı için turizm hareketine dönüştü' - Son Dakika

4 Nisan tarihleri arasında 9'uncusu online olarak gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir babası Ali Haydar Bozkurt, Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalının kentte olmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Karnavalımızı bölgenin tanıtımına uzanan bir turizm hareketine dönüştürmeyi başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 'KarnavalOnline' adıyla dijital olarak düzenlendi. 1 Nisan Perşembe günü 'nisandaadanada.com' adresinde start alan karnaval için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile karnaval direktörü İlhami Günsel katıldı.

'ADANA FESTİVALLER ŞEHRİ HALİNE GELDİ'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte Adana'nın son 10 yıl içerisinde festivaller şehri haline geldiğini belirten Vali Süleyman Elban, şöyle konuştu: "Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 2011 yılında ilimizde başlayıp birkaç yıl içerisinde uluslararası boyut kazanması ve her yıl bir önceki yıldan daha coşkuyla daha ilave yeni temalarla yapılıyor olması bu festivali planlayan ve destek veren herkesin, en başta Adana halkının bir başarısıdır. Adana her mevsim güzel ama Nisan'da portakal çiçeği kokusuyla başka bir güzel. Festival yapmak, insanları bir araya getirmek gerçekten güç bir iş. Huzur içerisinde binlerce insanın bir araya gelmesi ve onların keyif alarak mutlu bir şekilde seneye bir daha gelmek istemesi çok önemli bir başarı ve maharettir. Adana 2011 yılından beri bunu başardı. Bu öyle bir başarı haline geldi ki insanlar Adana'ya tekrar gelmek için festival kıvamında bir buluşma için 1 yıl beklemez oldular. Ardından yeni yeni festivaller ve yeni yeni etkinlikler de olmaya başladı. Dolayısıyla Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte Adana'mız son 10 yıl içerisinde festivaller şehri haline geldi." TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK SOKAK KARNAVALIKarnavalın fikir babası ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalının Adana'da olmasının gurur verici olduğunu dile getirerek, "Yola çıkarkenki amacımız Nisan'da Adana'da olmayı anlatmak, Nisan'da Adana'da markasını yaratmaktı. Süreç içerisinde fikir fikri doğurdu ve bugün bir sokak karnavalımız var. Festivalin içerisinde yalnızca klişe aktiviteler değil, içerisinde sanat, spor ve bilim olduğunu bu 9 yıl içerisinde hepimiz gördük. Karnavalımıza, Türkiye'nin hatta dünyanın farklı köşelerinden 'biz de orada olmak istiyoruz, bizim de şu aktivitemiz var' diye gelip performans projeleriyle katılmak isteyen birçok sanatçı, sporcu kurum var. Yıllar içerisinde Ulusal Satranç Şampiyonası'ndan resim sergilerine, maraton koşularına, yemek yarışmalarına, sayamayacağım kadar çok farklı sanat ve spor performanslarına bir platform oluşturmayı başarmış bir değer yarattık hep beraber" diye konuştu. 'BÖLGE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SAĞLADI'Karnavalın bölge ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Karnaval bizim sosyal değerlerimizi, moral değerlerimizi yükseltmenin yanı sıra Adana ve bölgenin ekonomisine ciddi katkılar sağladı. Karnaval döneminde sadece Adana değil Mersin, Tarsus, Antakya, Gaziantep gibi yörelerdeki otellerin tamamen dolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yıllar öncesinde bir gün uluslararası hale getiririz dediğimiz karnavalımızı 2'nci yıldan itibaren uluslararası hale getirdik. Artık bizim bütün tanıtımlarımızda sadece Adana'nın değil, Adana'ya gelmişken Kapadokya'yı da görebilirsin, Adana'ya gelmişken İskenderun'u, Hatay'ı, Gaziantep'i, Nemrut Dağı'nı da görebilirsin şeklinde bölgenin tanıtımına uzanan bir turizm hareketine dönüştürmeyi başardığımızı düşünüyorum."