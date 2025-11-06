Ünlü Sanatçı Banu Alkan, Kardeşi Osman Alkan'ı Son Yolculuğuna Uğurladı - Son Dakika
Yaşam

Ünlü Sanatçı Banu Alkan, Kardeşi Osman Alkan'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

06.11.2025 09:01
Ünlü sanatçı Banu Alkan, trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Osman Alkan'ı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Osman Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşadığı trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Cenaze törenine Banu Alkan'ın yanı sıra aile yakınları ve sevenleri de katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Alkan, kardeşinin kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve onu 'pırlanta' olarak nitelendirdi.

Ünlü sanatçı Banu Alkan, trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Osman Alkan'ı son yolculuğuna gözyaşları ile uğurladı.

Osman Alkan (65), Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Osman Alkan'ın ablası ünlü sanatçı Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kardeşini kaybeden Banu Alkan, "Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya. Evlatları var üç tane, Kerem, Melis. Canım benim" dedi.

Banu Alkan, kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü ifade ederek, "İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekarasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona" diye konuştu.

Osman Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

