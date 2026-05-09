Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık evleniyor, Paris'te "evet" dedi
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık evleniyor, Paris'te "evet" dedi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık evleniyor, Paris'te "evet" dedi
09.05.2026 17:40
2024 yazında başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkilerinde en büyük adımı attı. Ünlü çift, ikinci yıl dönümlerinde Paris’te romantik bir evlilik teklifiyle gündeme geldi. Serkay Tütüncü’nün sürpriz teklifine “evet” diyen Zeynep Bastık, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşınca magazin dünyası adeta çalkalandı.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile Survivor'dan setgelete transfer olan oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ünlü çift, Paris tatilinde gelen romantik evlilik teklifiyle aşklarını taçlandırdı. Bastık’ın “Evet” yanıtı sonrası çiftin mutluluk pozları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

AŞKLARI 2024 YAZINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çiftin ilişkisi ilk olarak 2024 yazında Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde samimi şekilde görüntülenmeleriyle gündeme gelmişti. O dönem ilişkileri hakkında net konuşmaktan kaçınan ikili, daha sonra Çeşme tatilinde el ele görüntülenerek aşklarını gözler önüne sermişti.

SOSYAL MEDYADA ROMANTİK PAYLAŞIMLAR

İlişkilerini saklamayan ve sık sık birlikte paylaşım yapan çift, takipçileri tarafından “en uyumlu magazin çiftlerinden biri” olarak gösteriliyordu. Birlikte çıktıkları tatiller, romantik kareleri ve birbirlerine yaptıkları yorumlarla sık sık gündem oluyorlardı.

EVLİLİK TEKLİFİ PARİS’TE GELDİ

İkinci yıl dönümlerini kutlamak için Paris’e giden çiftin tatili sürpriz bir evlilik teklifiyle taçlandı. Romantik atmosferde diz çökerek sevgilisine evlilik teklif eden Serkay Tütüncü’ye, Zeynep Bastık “evet” cevabını verdi.

Bastık sosyal medya hesabından ayrıca yıldönümlerini  duygusal bir mesajla kutladı. Ünlü şarkıcı şu ifadelere aşkını bir kez daha ilan etti:  

"Sevgilim…

Seninle;

kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl…

Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun.

Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim..

Sana çok aşığım."

MUTLULUKLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTILAR

Ünlü çift, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlara magazin dünyasından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.

