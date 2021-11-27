Ürdün Dışişleri Bakanı, Ürdün Kralı'nın "Filistin sorunuyla ilgili" mesajını Abbas'a iletti - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Filistin sorunuyla ilgili mesajını Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iletti.

Resmi temasları kapsamında Filistin'e gelen Safedi, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından kabul edildi.

Abbas'la görüşmesi sonrası Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenleyen Safedi, Kral Abdullah'ın, Abbas'a "Filistin halkının desteklenmesi için eylemlerin koordine edilmesi bağlamında ortak çabalarla ilgili" mesajını iletmek üzere Ramallah'a geldiğini söyledi.

Mesajın ayrıca İsrail'le iki devletli çözüm temelinde kapsamlı ve adil barışın sağlanmasına yönelik gerçek siyasi bir ufuk bulunmasını da içerdiğini belirten Safedi, şunları söyledi:

"Mevcut durum böyle devam edemez. Filistin sorununa çözüm için aktif katılım yönünde gerçek bir uluslararası çaba olmalıdır. Mevcut tıkanıklığın sonlandırılması için Mısır ve uluslararası müttefiklerle koordinasyon devam etmektedir."

Abbas'la, "Filistin'e ekonomik destek, bölgede sükunetin korunması ve Filistin sorununa çözüm için gerçek bir siyasi ufuk bulunması" ana başlıkları altında görüştükleri bilgisini veren Safedi, Ürdün ve Filistin tarafının bu konularda uzlaşı, koordinasyon ve işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile Filistin meselesiyle ilgili sorunların ele alındığını belirterek, "Filistin davasının karşılaştığı zorluklarla mücadelede bir sonraki aşamada ortaklaşa nasıl çalışılacağı konusunda ortak bir vizyon belirlemeye çalıştık." diye konuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Girişimi bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.