Ürdün Kralı ile Almanya Başbakanı "Filistin meselesini" görüştü - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah ile Almanya Başbakanı Scholz telefonda görüştü.

Kralı 2. Abdullah, Başbakanlık görevine başlaması nedeniyle Scholz'u tebrik ederek, "iki ülke arasındaki derin tarihi ilişkileri güçlendirmeye devam etmek konusundaki istekliliğini" vurguladı.

Görüşmede, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Kovid-19 salgını, terörle mücadelede bütüncül yaklaşım ve bölgedeki krizlere siyasi çözüm bulma çabaları ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 27 Ekim 2021'de Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek dönemin Başbakanı Angela Merkel'le bir araya gelmişti.

Merkel, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu belirterek, "Daha önce olduğu gibi iki devletli bir çözüm fikrinden vazgeçmek istemiyoruz, bunun yerine onu sürdürmek istiyoruz. Filistinlilerin de içinde yaşayabilecekleri bir devlet olduğunda, İsrail'in güvenliğinin en iyi şekilde garanti edildiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.