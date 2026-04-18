Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Kimdir? Siyasi kariyeri ve iş hayatı

18.04.2026 18:14
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, iş dünyasındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Uluslararası nakliyat ve lojistik sektöründe öncü olan Yalım, yeni dönemde belediyeyi ekonomik akıl ve verimlilik odaklı yönetecek.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Ege Bölgesi'nin önemli merkezlerinden biri olan Uşak’ta yeni bir dönem başladı. Seçmenlerin büyük desteğiyle göreve gelen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hem siyasi geçmişi hem de iş dünyasındaki başarılarıyla dikkat çeken bir isim. Peki, Özkan Yalım kimdir, aslen nerelidir ve siyasi kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur? İşte Uşak’ın yeni dönemine yön veren isim hakkında merak edilen tüm detaylar.

Özkan Yalım’ın Hayatı ve Eğitimi

Özkan Yalım, 29 Aralık 1969 tarihinde Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Köylüoğlu Köyü’nde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Uşak’ta tamamlayan Yalım, gençlik yıllarından itibaren çalışkanlığı ve girişimci ruhuyla tanınmıştır. Uşak’ın yerel değerlerine bağlı kalarak vizyonunu genişleten Yalım, kariyerini hem ticaret hem de kamu hizmeti ekseninde şekillendirmiştir.

İş Dünyasındaki Başarıları: Lojistik ve Akaryakıt Sektörü

Siyasete girmeden önce başarılı bir iş insanı olarak tanınan Özkan Yalım, özellikle uluslararası nakliyat ve lojistik sektörlerinde önemli yatırımlar yapmıştır. Avrupa ve Türkiye arasında kurduğu lojistik ağları sayesinde sektörün öncü isimlerinden biri haline gelmiştir.

İş hayatındaki faaliyet alanları şunlardır:

Uluslararası Nakliyat: Geniş bir filo ile Avrupa operasyonlarını yönetmiştir.

Lojistik: Tedarik zinciri yönetimi ve depolama alanında uzmanlaşmıştır.

Akaryakıt Sektörü: Enerji ve akaryakıt istasyonları işletmeciliği ile ticaret hacmini genişletmiştir.

Ticari hayatındaki bu tecrübesi, belediye yönetiminde "ekonomik akıl" ve "verimlilik" odaklı bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyallerini vermiştir.

Siyasi Kariyeri: Milletvekilliğinden Belediye Başkanlığına

Özkan Yalım’ın siyasi yolculuğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında başlamıştır. Uşak halkının sorunlarını ulusal platforma taşıma hedefiyle yola çıkan Yalım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) uzun yıllar kenti temsil etmiştir.

TBMM Dönemi:

Özkan Yalım; 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Uşak Milletvekili olarak görev yapmıştır. Milletvekilliği süresince özellikle nakliyecilerin sorunları, ekonomi politikaları ve Ege Bölgesi’nin tarımsal kalkınması konularında aktif rol oynamıştır. Meclis çatısı altında gerçekleştirdiği çalışmalar, onun yerel yönetimlerde de iddialı bir konuma gelmesini sağlamıştır.

