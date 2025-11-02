Üsküdar'da Müzik Kavgası: Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
Üsküdar'da Müzik Kavgası: Bir Kişi Bıçaklandı

02.11.2025 02:17
Üsküdar'da yüksek sesli müzik yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar Meydanında saat 23.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre; iki grup arasında yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle tartışma çıktı.

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın kaçan faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

