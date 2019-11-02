Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 61. yıl dönümü nedeniyle "5. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni" düzenlendi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Eski Üsküp Çarşısı'ndaki tarihi Davut Paşa Hamamı'nda düzenlenen programa, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin'in yanı sıra Türkiye, Kuzey Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Gagavuzya, Bulgaristan, Romanya ve Bosna Hersek'ten şairler ile şiir sevenler katıldı.

Bakan İsmaili, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiir şölenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Özellikle bu akşamın değerli hemşehrimiz büyük şair Yahya Kemal Beyatlı adına tertiplenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum ve bununla kıymetli hemşehrimize, büyük şairimize hak ettiği, layık olduğu saygıyı ve onuru arz ettiğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şölenin uluslararası boyut kazandığını, bu yıl çok fazla ülkeden katılım olduğunu belirten İsmaili, "Önümüzdeki yıllarda bu sayının ve ülke temsilcilerinin daha da artmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı olarak etkinliğe gereken desteği verdiklerini kaydeden İsmaili, önümüzdeki yıllarda da desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Öztürk de Türk dilinin yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda düzenlenen şiir şölenine katılmaktan ve Türk dünyasının farklı ülkelerinden, farklı coğrafyalarından katılımcılarla bir arada bulunmaktan mutluluk ve şeref duyduğunu dile getirerek, "Yahya Kemal Beyatlı ismi çok değerli ve o ismin gerçekten bu şekilde hak ettiği yerde, hak ettiği şekilde yaşatılması büyük önem taşıyor. Yoksa bir takım terör odaklarının sözde okullarının ismi olarak zikredilmesi gerçekten hepimiz için bir züldür." diye konuştu.

"Yahya Kemal Beyatlı'yı Türk dünyasının her bir evladı sever"

Paşayeva da Üsküp ve Kuzey Makedonya'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlarına Azerbaycan'dan selam getirdiklerini belirtti, Yahya Kemal Beyatlı'yı Türk dünyasının her bir evladının nerede doğup nerede yaşadığına bakmaksızın sevdiğini kaydetti.

Beyatlı'nın edebiyata büyük hizmetler veren usta şairlerden biri olduğunu vurgulayan Paşayeva, bu gibi etkinliklerin çok büyük öneme ve değere sahip olduğunu söyledi.

Türk dünyasındaki birliğin sağlanmasında edebiyatçıların rolünün büyük olduğunu belirten Paşayeva, "Çünkü onlar toplumun ruhudur, toplumun kalbinin ruhunun güçlenmesinde çok etkin insanlardır." dedi.

Bu buluşmayı Üsküp, Balkanlar, Azerbaycan, Türkiye ve diğer kardeş devletler arasında bağların, birliğin, beraberliğin gelişmesine hizmet veren etkinliklerden biri olarak değerlendiren Paşayeva, bu gibi etkinliklerin artması gerektiği temennisinde bulundu.

Emin ise Türk dünyasının en büyük şairlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 61. yıl dönümünde geleneksel hale getirdikleri "Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni"ni 5. kez düzenlediklerini hatırlattı.

Şölenin son 2 yıldır Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı destekleriyle düzenlendiğinin altını çizen Emin, "Yahya Kemal Beyatlı'nın doğduğu şehirde, Yahya Kemal Beyatlı'yı daha iyi tanıtmak daha iyi anlamak, anlatmak ve aynı şekilde Türkçe ses bayrağını, Türkçe şiiri, Türkçe'yi net bir şekilde canlı tutabilmek adına Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği olarak şöleni yapıyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatı ve eserlerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

Farklı bölgelerden katılan şairlerin okuduğu şiirlerle devam eden programda, Kosova'dan Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği ekibi Türk Sanat Müziği dinletisi sunuldu.

Bu arada, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından Yahya Kemal Beyatlı Fotoğraf Sergisi açıldı.