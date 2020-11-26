Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu - Son Dakika

Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu

26.11.2020 13:37
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu, System.String[]

KORONAVİRÜS vakalarının artış gösterdiği Edirne'de önlemler en üst seviyeye çıkarılıyor.

KORONAVİRÜS vakalarının artış gösterdiği Edirne'de önlemler en üst seviyeye çıkarılıyor. Toplu taşıma araçlarında müşterilerinin inmesiyle birlikte 1 milimetre boşluk kalmayacak şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Kentte sık sık camilerden komşu ziyaretlerinin yapılmaması için anonslar yapılırken, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vaka sayılarının arttığı iller arasında gösterdiği Edirne'de tedbirler en üst seviyeye çıkarılmaya başlandı. Edirne'de toplu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) araçlara otomatik dezenfektanlar takıldı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun katılımıyla, araçlara dezenfektanlar takılıp, araçlar dezenfekte edildi.

1 MİLİMETRE BOŞLUK KALMAYACAK ŞEKİLDE DEZENFEKTEEdirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, "Ticari taksiler dahil her araçta küçük el pompaları var. Her müşteri indi-bindi yaptıktan sonra bir milimetre dahi boşluk kalmayacak şekilde ilaçlanıyor. Bunun uygulamasını arkadaşlara göstereceğiz. Talimatlar, yeni düzenlemeler gelebilir ama uygulama çok önemli.  Son kısıtlamalarından sonra en riskli alanlar pazar yerlerimiz, toplu taşıma araçlarımız ve marketlerimiz. Biz burada valilik ve belediye olarak koordinasyon ve uyum içerisinde bütün denetim ekiplerimizle bu alanlara yoğunlaştık. İnsanların mecburen kullanmak zorunda olduğu toplu taşıma araçlarına çok önem veriyoruz. Edirne halkı bu konuda çok bilinçli. Bulaş ve salgın çok yaygınlaştı. Zirve yaptı ama Edirne hala etrafında Bulgaristan, İstanbul, Tekirdağ gibi büyük şehirler olmasına rağmen güvenli bir adacık gibi Türkiye'de en güvenli yerlerden birisi olmaya devam ediyor. Buradaki en büyük etken başta Sayın Valimizin talimatları ve koordinasyonunda müthiş bir ilaçlama, kontrol ve denetim mekanizması çalıştırıyoruz" dedi.Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yolcuların içlerinin rahat olmasını isteyerek, "Toplu taşıma araçları çıkmadan önce ve geldiği zaman valiliğimizin dağıttığı dezenfektanla kendileri dezenfekte ediyorlar. Biz de Edirne Belediyesi, Özel İdare  ve Valilik olarak ara ara Yeniimaret'teki yerde dezenfekte ediyoruz. Yani yolcularımız müsterih olsun. Toplu taşıma araçları hem servise çıkmadan hem de geldiği zaman muhakkak valiliğin dağıttığı ve üniversitemizde ortam dezenfeksiyonu için yaptığımız dezenfektanla bu şekilde dezenfekte ediyoruz. Taksicilerimiz de kendileri yapıyor" dedi.CAMİLERDEN KOMŞU ZİYARETİ YAPMAYIN ANONSLARIEdirne'de camilerden merkezi sistemle birlikte sık sık vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları ve komşu ziyaretlerinde bulunmamaları yönünde anonslar yapılıyor. Anonslarda, "Koronavirüsle mücadele döneminde kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayayım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Komşularımızı ziyaret etmeyelim, ziyaret taleplerini de kabul etmeyelim. Evlerimizi, binalarımızın ortak kullanım alanlarını, iş yerlerimizi ve kapalı alanları sık sık havalandıralım. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" denildi.Edirne İl Tarım Müdürlüğü Gıda ve Şem Şube Müdürü Devrim Öden, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yüksek risk grubu olarak belirlenen alanlarda denetim yaptıklarını söyledi. Öden, "1 Nisan tarihinden bu yana 51 bin 276 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 4 bin 236 idari yaptırım uyguladık" dedi.

Kentte öte yandan polis ekipleri de toplu taşıma araçları başta olmak üzere sıkı denetimler uyguluyor. Polis, ekipleri vatandaşları, maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.


Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu
Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu

Toplu Taşıma, Koronavirüs, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakaların arttığı Edirne'de camilerden, 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu - Son Dakika


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