Vali Köşger'den "Adnan Menderes Müzesi" için çağrı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, merhum Başbakan Adnan Menderes ve döneme ilişkin ellerinde materyal bulunan vatandaşlara seslenerek, "Müzede sergilenmesinin anlam katacağını düşündüğünüz eserleri bize ulaştırın. Yeni müzede, isminizle sergileyelim." dedi.

Çakırbeyli Mahallesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla mart ayında temeli atılan Adnan Menderes Müzesi'nin yapımı sürüyor.

Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan müze için Menderes'e ait fotoğraf ve eşya ile o döneme ilişkin materyaller toplanıyor.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaba inşaatı biten müze binasının 17 Eylül'de açılmasını planladıklarını ancak iklim şartları dolayısıyla bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.

Köşger, müzeyi yıl sonuna kadar bitirmek istediklerini bildirerek, "Hikayesi olan bir müze" yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Köşger, sözlerine şöyle devam etti:

"Adnan Menderes'in dedesi Hacı Ali Paşa'nın Macar mimarlara yaptırdığı, muhtemelen İstiklal Savaşı'nda yanarak yıkılan bir konağın replikasını yaptırıyoruz. Adnan Menderes'in Yassıada'da yatarken 'Buradan çıkarsam Çine Çayı'nın kenarında oturacağım, bir daha Aydın'a da geçmeyeceğim' diye esef ettiği bir durum var. Bu anlamları içeren bir yerde müze inşa ediliyor."

Müzenin yapıldığı yerin aynı zamanda bir yaşam alanı olacağına dikkati çeken Köşger, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müzenin alanına girdikleri andan itibaren başlıyor aslında hikaye. Adnan Menderes'in özlemle kenarında oturmayı beklediği Çine Çayı'nın kenarında bir anıt olacak. Orada bir su değirmeni var. O su değirmeninin benzeri inşa edilecek. Müzenin merdiven basamaklarından itibaren hikayemiz başlıyor. Hikayenin ilk basamağı 1071 yılıyla başlayacak, merdiven sonunda da 1950'ye gelmiş olacak. Yani Türklerin Anadolu'ya girişinden itibaren geçtiği aşamalar yükselerek 1950. 1950'den 60'a kadar olan hikaye de müzenin içinde anlatılacak."

Köşger, müzenin ilk girişinde Menderes'in soy kütüğüyle ilgili bilgilerin yer alacağını, Başbakanlık döneminde yaptığı hizmetlerin maketlerinin de bu müzede sergileneceğini belirtti.

Müzenin ikinci katında Adnan Menderes'in başbakanlık makamında otururken çekilen bir fotoğraftan yola çıkılarak yapılacak heykelin de yer alacağını kaydeden Köşger, "Aynı zamanda ikinci katta 3D veya 4D dönemle ilgili bir film olacak. O dönemi belgeleriyle yansıtan bir film olacak. Son kulede Adnan Menderes'in Yassıada günleri, orada idamıyla yargılanmasıyla ilgili bilgi, belge ve görseller olacak." diye konuştu.

"Sergilenmesinin anlam katacağını düşündüğünüz eserleri bize ulaştırın"

Müzede sergilenecek materyallerin toplanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"Aydın'daki ve tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Müzede sergilenmesini istediğiniz, sergilenmesine değer bulduğunuz Adnan Menderes'le, o dönemle, Demokrat Parti'yle, o dönemki siyasetle ilgili veya müzede sergilenmesinin anlam katacağını düşündüğünüz eserleri bize ulaştırın. Bu müzede sizin isminizle birlikte sergileyelim. Öncelikle Aydınlılara bu çağrım. Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyorum. Vatandaşlarımızın elinde Adnan Menderes'le ilgili değer verdikleri küçük büyük demesinler, ne tür materyal varsa sergilenmek üzere biz kabul etmeye hazırız."

Köşger, Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün, Menderes'in Başbakanlığı döneminde kullandığı makam aracını da müzede sergilenmek üzere Aydın Valiliğine verdiğini sözlerine ekledi.