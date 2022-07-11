Van'a 40 yıl önce yerleştirilen Kırgızlar renkli geleneklerini sürdürüyor - Son Dakika
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Van'a 40 yıl önce yerleştirilen Kırgızlar renkli geleneklerini sürdürüyor

11.07.2022 11:02

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, atalarından kalan renkli geleneklerini bölgede yaşatmaya devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, atalarından kalan renkli geleneklerini bölgede yaşatmaya devam ediyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Erciş'in Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, yaşam tarzları, çadırları, rengarenk kıyafetleri, yemekleri, düğünleri, gelenek ve görenekleriyle ilgi görüyor.

Yurdun dört bir yanından kente gelen turistlerle fotoğraf meraklıları, ziyaret ettikleri mahallede binicilikteki ustalıklarıyla dikkati çeken Kırgız Türklerinin asırlardır sürdürdükleri renkli etkinliklerini görme fırsatı buluyor.

İstanbul, Erzincan, Adana ve Hatay'dan mahalleye gelen fotoğrafçılar, Kırgız Türklerinden Ayşe Buhan Kesikli ile Zikrullah Aslan çiftinin düğününe tanıklık etti.

Düğün için yöresel kıyafetlerini giyerek hazırlıklara başlayan mahalleliler, Kırgız ve Türk ezgileri eşliğinde oyunlar oynadı, halay çekti. Geleneklere göre, damadın yemeğe götürüldüğü sırada kız ve erkek tarafının şarkılı ve sözlü atışması renkli anlara sahne oldu. Ardından "Aksakallı heyeti"nin katıldığı törende, gelin evinde çiftin nikahı kıyıldı.

Daha sonra, ata sporları Kökbörü (oğlak kapma) oyununu oynayan Kırgızların renkli etkinliklerle geçen bir günü, fotoğrafseverlerce kayıt altına alındı.

"Buraya gelince Kırgızistan'a gitme düşüncem ortadan kalktı"

Fotoğraf çekmek için gelen Murat Doğan, AA muhabirine, Ulupamir Mahallesi'nin her yönüyle kentteki diğer mahallelerden farklı bir yerleşim olduğunu söyledi.

Kırgızistan'daki kültürün yıllardır burada devam ettirildiğini anlatan Doğan, "Bir Kırgız düğününe katıldık, etkinliklerini fotoğraflama imkanı bulduk. Damat giyindirme, gelin ağlatma gibi değişik adetleri vardı. Kökbörü oyununu oynadılar. Biz de düğünden ve oyundan fotoğraflar çekerek sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız." dedi.

İstanbul'dan gelen Murat Batmaz ise genellikle seyahat ve belgesel fotoğrafları çektiğini belirterek, "Burada Kırgızların gelenek ve göreneklerini yerinde izleme şansı bulduk, aynı zamanda Kökbörü oyununu izledik. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla hem düğünden hem de Kökbörü oyunundan fotoğraflar çektik. Burada harika bir ortam var. Kendimi Orta Asya'da gibi hissettim. Buraya geldikten sonra Kırgızistan'a gitme düşüncem ortadan kalktı diyebilirim. Ülkelerindeki geleneklerini, örf ve adetlerini burada birebir yaşattıklarını hissettim." diye konuştu.

Batmaz, Kırgızların yıllardır Van'da yaşamalarına rağmen kültür ve geleneklerini devam ettirmelerinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

"Düğünlerimiz çok ilgi görüyor"

Mahalle sakinlerinden Muhammet Ruzubay da Ulupamir'de kadim Türk dünyasının örf ve adetlerinin yaşatıldığını ve etkinliklerin ilgi gördüğünü söyledi.

Düğünlerin ve yöresel kıyafetlerin orijinalliğini koruduğunu belirten Ruzubay, şöyle konuştu:

"Düğünlerimiz çok ilgi görüyor. Bugün de bir düğünümüz vardı. Çok sayıda fotoğraf sanatçısı buraya gelerek fotoğraf çekti. Türk dünyasının kültürel mirasını koruyan ve bir anlamda kültür elçiliği yapan bu köyün tanıtılması noktasında çok önemli. Dil, kıyafetler, Kökbörü oyunu çok zengin kültürel potansiyel oluşturuyor. Biz de elimizden geldiğince bunları korumaya çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

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