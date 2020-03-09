Van, bin 312 projeyle TÜBİTAK rekorunu kırdı - Son Dakika
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Van, bin 312 projeyle TÜBİTAK rekorunu kırdı

6 saat önce

Van, bin 312 projeyle TÜBİTAK rekorunu kırdı Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: "İlimize bir bilim merkezi kazandırmanın vakti gelmiştir" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 51.

Van, bin 312 projeyle TÜBİTAK rekorunu kırdı

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli:

"İlimize bir bilim merkezi kazandırmanın vakti gelmiştir"

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması Sergisi' açıldı.

Van YYÜ'de açılan TÜBİTAK sergisinde Ağrı, Bitlis, Hakkari, Batman, Muş, Siirt, Şırnak ve Van ilinden 100 proje yer aldı. YYÜ Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen sergide 8 ilden öğrenciler hazırlamış oldukları projeleri sergiledi. Van bölgesi, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projelerine bu yıl 2 bin 298 projeyle rekor bir başvuru yaparken, Van ili bin 312 proje sayısı bakımından Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. 3 gün devam edecek ve 100 projenin izlenime sunulduğu serginin açılış töreninde konuşan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van bölgesindeki gençlerin batı illerine göre dezavantajlı olmasına rağmen hazırladıkları projelerinin takdirle karşılanması gerektiğini belirtti. Günümüzde teknolojinin getirdiği kolaylıkları örneklerle açıklayan Milletvekili Gülaçar, "Bizim çocukken oyuncaklarımız çamurdandı. Hayallerini kurduklarımızı da hep çamurdan yapardık. Ancak şu an gelmiş olduğumuz noktada teknolojiden hareketle üretilen oyuncak sanayisi inanılmaz boyutlara ulaştı. Bölgemizin gençleri, ülkemizin batısına göre dezavantajlı olmasına rağmen TUBİTAK gibi bir kuruma bu kadar çok proje üretilmesini takdirle karşılıyoruz. Bu anlamda gençlerimizin yüreğinden öpüyorum. Gençlerimiz TÜBİTAK gibi gözümüzün nuru bir kuruma proje üretecek kadar bir özgüvenle yola çıkmışsa, Allah'ın izniyle yakın zamanda çok daha büyük projelere de imza atabileceklerdir" dedi.

"Ülkemizin bilim üreten gençlere ihtiyacı var"

TÜBİTAK'a yapılan başvuru sayısı bakımından gururlu olduklarını ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Bölgemiz proje başvuru sayısında batıdaki birçok ili geride bırakarak büyük bir çalışma gerçekleşmiştir. Bugün burada birbirinden kıymetli 100 proje yarışacaktır. İki gün sonrada bölge seçmenleri gerçekleşmiş olacak. Ülkemizin bilim üreten gençlere ihtiyacı var. Bu genç profili de ilimizde fazlasıyla mevcut. Bu başarının sonucu olarak ilimize bir bilim merkezi kazandırmanın vakti gelmiştir. Van ilimizin de buna ihtiyacı var. Çünkü çok nitelikli bir gençlerimiz var" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş'un da birer konuşma yaptığı sergi, kurdele kesiminin ardından açıldı.

(YLM-MSA-Y)

Van, bin 312 projeyle TÜBİTAK rekorunu kırdı

Hamdullah Şevli, Türkiye, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:55 Kaynak: İHA
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