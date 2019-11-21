Van'da yetiştirilen kazlara İran ve Kuzey Irak'tan talep

Fransa'dan getirdiği kaz yumurtalarıyla kaz çiftliği kurdu

VAN - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde ülke üretimine katkı sunmak amacıyla kaz çiftliği kuran iş adamı Ömer Kasap, İran ve Kuzey Irak'tan yoğun talep almaya başladı.

Van'da yaşayan iş adamı Ömer Kasap, kardeşlerinin önerisi üzerine Fransa'dan kaz yumurtası aldı. Kasap, getirdiği yumurtaları Ankara'da kuluçka sistemiyle aldığı civcivleri Van'ın Tuşba ilçesine getirerek kaz çiftliği kurdu. Yüksek verimli Fransız G35 ve G36 cinsinden kaz civcivlerini kurulan çiftlikte yetiştiren Kasap, 6 ayın sonunda bu kazlardan da yumurta almaya başladı. Kasap, yakın zamanda elde edeceği civcivlere İran, Kuzey Irak ülkeleri başta olmak üzere Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden talep alamaya başladı. Şimdiden 2 binin üzerinden sipariş alan Kasap, taleplere yetişemiyor.

İHA muhabirine konuşan iş adamı Ömer Kasap, ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla kaz üretimine başladığını belirtti. Bunun için 6 ay önce kaz yetiştirmeye başladığını ifade eden Kasap, "Kazları Fransa'dan yumurta olarak Ankara'ya getirdim. Ankara'da nisan ayında yumurtalardan civciv aldık ve oradan Van'a sevk ettik. 6 aylık süreçte hayvanlarımızı besleyerek büyüttük ve şu anda hayvanlarımız yumurta dönemine geçti. Yumurtalarımızı alamaya başladık. Şu anda kuluçka makinesinde civciv üretimine de geçtik" dedi.



"Kuzey Irak ve İran'dan talep var"

Kazlara yoğun ilgi olduğunu dile getiren Kasap, "Konumumuz Van- Erciş yolu üzerinde olduğu için ciddi anlamda insanlar gelip civciv ve kaz soruyorlar. Kazlarımız damızlık olduğu için veremiyoruz. Gelen müşterilerimize kazları civciv olarak almalarını önerdik. Şu an 2 bine yakın civciv siparişimiz var. Kuzey Irak, İran'dan ve ülkemizin Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinden talepler var. Ancak alt yapımız buna hazır olmadığı için, o kadar yoğun talebe cevap veremiyoruz" diye konuştu.



"Bölgemiz kaz üretimi için çok elverişli"

Bölgenin kaz yetiştiriciliği konusunda ikliminin uygun olduğuna dikkat çeken Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnek aldığımız Kars ilimizde bu işi yapan çok kişi var. Van bölgemiz Kars ile aynı iklime sahip olduğu için kaz yetiştiriciliğine uygundur. Kaz yetiştiriciliğini kesinlikle tavsiye ederim. İnsanları bu işe yönlendirmek istiyoruz. Çünkü ekonomimiz gelişecektir. Böylece insanlar ucuz kaz eti yemiş olacak. Kışın daha çok talep var. Çünkü insanlar o şekilde yönlendirilmiş. Aslında bölge müsaitse bunun yazı-kışı yoktur. Burada asıl önemli olan saklama koşulları ve taze kesilmesidir."