Van Milletvekili Arvas: "Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz" - Son Dakika
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Van Milletvekili Arvas: "Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz"

7 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Van ve ilçelerde vatandaşlara ücretsiz dağıtımı devam eden ceviz, badem ve çam fidanları ile yaklaşık 100 bin ağacı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Van Milletvekili Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Van ve ilçelerde vatandaşlara ücretsiz dağıtımı devam eden ceviz, badem ve çam fidanları ile yaklaşık 100 bin ağacı toprakla buluşturacaklarını söyledi.


Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Van Gölü Havzası'nda ceviz ve badem gibi sert kabuklu meyve yetiştiriciliğini teşvik etmek, doğal florayı canlandırmak, bu havzada yetişen çeşitleri korumak ve bölgeye fidan temininde yardımcı olmak adına Bakanlık nezdinde çevre komisyon üyesi olarak çalışmaları bulunduğunu söyledi. Arvas, "Daha önce Tarım ve Orman Bakanımıza kent ormanı ve ağaçlandırma ile ilgili projelerimizi sunmuştuk. Orman varlığı haritasına göre en az ormana sahip olan illerden bir tanesi de Van'dır. Orman alanlarını çoğaltmak ve ağaç dikmeyi teşvik etmek amacıyla bu konuların takipçisi ve destekçisi olacağız. Ülkemizin içinde bulunduğu iklim kuşağında yetişen, sert kabuklu meyvelerin en önemlileri arasında badem ve ceviz ilk sıralarda yer almaktadır. Besin değeri yüksek ve ekonomik olarak yetiştirilen ceviz ve badem ile amacımız ilimiz kırsal alanlarını kalkındırmak ve vatandaşlarımızın gelirine katkı sağlamaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğümüzün özel ihtimam gösterdiği bu projede, özellikle gelir getirici olan ceviz ve badem türü, bölgemiz toprak türüne, iklim şartlarına ve doğaya uygun olarak yaygınlaştırılacaktır. Bölgemiz ve ülkemizin geleceğini tehdit eden tabii kaynaklardaki hızlı kayıplar, acilen tedbir alınmazsa telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımızda bu tehlikenin farkında olarak, ülkemizin tabii kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaparak, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir ülke gayesi ile büyük bir gayret ortaya koymaktadır. Bu anlayışla çeşitli stratejik hedefler belirlenerek, eylem planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak amacıyla Kasım 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığımızca başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği ile 14 milyon fidan ülkemiz genelinde sahiplenilmiş ve toprakla buluşturulmuştu. Bu proje Van'da da büyük oranda sahiplenilmiş 77 bin 243 fidan toprağa dikilmişti. Yeni yılda da aynı seferberlik hız kesmeden devam etmektedir. İnşallah hep birlikte ilimizi yeşillendirip, Van Gölü'nün mavisi ile bütünleştireceğiz. Van Gölü Havzası'nda ve ülkemizdeki orman varlığını geliştirmek ve genişletmek için yürütülen çalışmalar sadece ağaçlandırma amaçlı değil, aynı zamanda kırsal kesimin gelir seviyesinin yükseltmek ve hayat kalitesini arttırmayı da hedeflemektedir. Vatandaşlarımızca yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında, ekolojisine uygun olan alanlarda badem ağacının tercih edilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için yeni istihdam imkanları oluşturacaktır. Ülkemizde bugüne kadar kurum olarak yaptığımız ağaçlandırmalara ilave olarak, gerçek ve tüzel şahısların yapacağı ağaçlandırma çalışmaları da Bakanlıkça desteklenmektedir. Özel ağaçlandırmalarda, başta badem ve ceviz olmak üzere yapılan çalışmalara önemli destekler verilmektedir. Van ilimiz genelinde ağaçlandırma faaliyetlerimizi destekleyen başta Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Elazığ Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ve gayretleri nedeniyle Van Orman İşletme Müdürümüz Mehmet Kandilli ile ve kurum personeline Van halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Milletvekili, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:44 Kaynak: İHA

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