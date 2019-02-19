Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Maduro Yönetimi, Muhaliflerin Konserine Karşı Konser Düzenliyor

Venezuela'da Maduro Yönetimi, Muhaliflerin Konserine Karşı Konser Düzenliyor

43 dakika önce

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun destekçisi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson'ın organize ettiği konsere karşı bir konser düzenleyeceğini açıkladı.

Venezuela'da Maduro Yönetimi, Muhaliflerin Konserine Karşı Konser Düzenliyor, System.String[]
Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun destekçisi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson'ın organize ettiği konsere karşı bir konser düzenleyeceğini açıkladı.

Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, muhalefetin Kolombiya'nın Cucuta kentinde düzenleyeceği konsere karşı hükümetin cumartesi ve pazar günleri sınırın Venezuela tarafında konser tertipleyeceğini söyledi.

Rodriguez, konser sırasında Cucuta'daki yoksul Venezuelalılara 20 bin kutu gıda dağıtılacağını da kaydetti.

Yüz binlerce Venezuelalı göçmenin yaşadığı Cucuta'daki konseri organize eden Virgin Group'un kurucusu Richard Branson, Venezuela silahlı kuvvetlerinin, vatandaşların konser için bölgeye ulaşmalarına izin vermelerini ümit ettiğini söyledi.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Richard Branson, Venezuela, Güncel
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