Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek

23.02.2022 08:05
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdi.

Devlet televizyonuna değerlendirmede bulunan Maduro, Rusya halkıyla dostluğun sonsuza kadar süreceğini belirterek, "Venezuela, Putin'e ve Rusya'ya tüm desteğini sunuyor. Dünyanın cesur ve haklı davalarını savunmak için biz giderek daha fazla müttefik olacağız." dedi.

Maduro, "ABD ve NATO'nun Rusya'yı askeri yollarla bitirmek niyetinde olduğunu" ifade ederek, Rusya'nın bölgede barışı savunduğunu söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'u geçen hafta başkent Karakas'ta kabul eden Maduro, "Venezuela her zaman Putin ile, Rusya ile, Rusya halkıyladır." açıklamasında bulunmuştu.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, önceki gün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

YORUMLAR
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Minsk Anlaşması nedir, neleri kapsıyor ve tarafları kimler? Minsk Anlaşması nedir, neleri kapsıyor ve tarafları kimler? Putin: '(Ukrayna) Bu ülkenin toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya'ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılıyor' Putin: '(Ukrayna) Bu ülkenin toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya'ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılıyor'

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek - Son Dakika


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