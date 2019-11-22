Son Dakika Haberleri: Vicento Amigo, 21 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak
Son Dakika Güncel Vicento Amigo, 21 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak - Son Dakika

Vicento Amigo, 21 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak

6 saat önce

Grammy ödüllü gitarist Vicento Amigo, 21 Aralık'ta İstanbul'da konser verecek.

Vicento Amigo, 21 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak, System.String[]

Grammy ödüllü gitarist Vicento Amigo, 21 Aralık'ta İstanbul'da konser verecek.

İspanya'da yaşayan 52 yaşındaki sanatçı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Sekiz yaşında gitar eğitimi almaya başlayan sanatçı,kariyeri boyunca "De mi Corazon Al Aire", "La Union", "Extremadura", "Cordoba", "De mi Coraz Al Aire", "Concierto Flamenco Para Un Marinero En Tierra", "Vivencias Imaginadas" ve "Poeta" adlı albümlere imza attı.

Sanatçı, 1988'de ve 1999'da "En İyi Flamenko Sanatçısı" ve "En İyi Flamenko Bestecisi" dallarında İspanyol Müzik Ödüllerinin sahibi oldu.

Aralarında Japonya, Fas, Tunus, Fransa, İtalya, Portekiz, Almanya, Belçika, Hollanda ve Küba'nın da olduğu çok sayıda ülkede konserler veren Amigo, 2000 yılında "Endülüs Madalyası" ile ödüllendirildi.

Başarılı sanatçı, aynı yıl Latin Grammy ödüllerinde "En İyi Flamenko Albümü" ödülünü kazandıran "Ciudad de Las Ideas" albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

İstanbul, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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