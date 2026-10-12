Vinu Digital Kurucu Ortağı Ahmet Sütbaş: Geleneksel finansın Blockchain'e geçişi hızlanıyor

İstanbul Fintech Week 2026'da finans teknolojilerinin geleceği ve blockchain tabanlı çözümler ele alındı. Etkinlik kapsamında Haberler.com'un sorularını yanıtlayan Vinu Digital Kurucu Ortağı Ahmet Sütbaş, geleneksel finans kuruluşlarının dijital dönüşüm sürecinde karşılaştığı zorlukları ve şirket olarak sundukları teknolojik çözümleri anlattı.

"GELENEKSEL FİNANSIN SORUNLARINI BLOCKCHAIN İLE ÇÖZEBİLİYORUZ"

Geleneksel finans sistemleri ile blockchain altyapısı arasında önemli farklılıklar bulunduğunu belirten Sütbaş, bu teknolojinin sunduğu avantajların finans kuruluşları tarafından yeni yeni keşfedildiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır blockchain teknolojileri üzerine çalıştıklarını ifade eden Sütbaş, "Geleneksel finansın takas ve mutabakat süreçlerinde yaşadığı sorunları, blockchain teknolojisinin sunduğu imkanlarla çok daha kolay, hızlı ve güvenilir çözümlerle çözebiliyoruz." dedi.

"STABLECOIN'LER DİJİTAL FİNANSA GEÇİŞİ HIZLANDIRIYOR"

Stablecoin'lerin finans piyasalarında yaygınlaşmasıyla birlikte dijital dönüşümün ivme kazandığını vurgulayan Sütbaş, düzenleyici çerçevenin gelişmesinin de bu süreci desteklediğini belirtti.

Geleneksel finans kuruluşlarının blockchain alanında yeterli teknik bilgi ve deneyime sahip olmayabildiğine dikkat çeken Sütbaş, Vinu Digital olarak şirketlere yol haritası hazırladıklarını ve dönüşüm süreçlerinde teknik destek sunduklarını söyledi.

Şirketin temel faaliyet alanlarına da değinen Sütbaş, "Ana ürünlerimiz kripto para borsası yazılımları ve dijital varlık saklama yazılımları. 10 yılı aşkın süredir hem yerli hem de yabancı birçok firmaya bu alanlarda hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"KRİPTO PARA BORSALARINDA İYİ PLANLAMA ŞART"

Bir kripto para borsasının güvenilir ve sürdürülebilir şekilde faaliyet gösterebilmesi için güçlü bir teknik altyapıya ihtiyaç duyulduğunu belirten Sütbaş, sürecin ilk aşamasından itibaren stratejik planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Kripto para borsalarının yalnızca alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği platformlardan ibaret olmadığını ifade eden Sütbaş, bu sistemlerin dijital varlık saklama, farklı varlıkların yönetimi ve çeşitli finansal işlemleri kapsayan geniş yapılar olduğunu anlattı.

Sütbaş, "10 bin kullanıcıdan 1 milyon kullanıcıya ulaşırken teknik borç oluşturmadan bu süreci yönetebilmek çok kıymetli. Bunun ilk günden planlanması gerekiyor. Çünkü ilerleyen aşamalarda bu değişiklikleri yapmak çok daha zor." diye konuştu.

"DOĞRU EKİP VE TECRÜBE BAŞARININ ANAHTARI"

Blockchain ve kripto para sektörünün hızlı değişen ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Sütbaş, düzenlemelerin henüz gelişim aşamasında olması nedeniyle şirketlerin öngörülmeyen sorunlarla karşılaşabildiğini belirtti.

Bu sorunların birçoğunun daha önce farklı şirketler tarafından deneyimlendiğini ve çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Sütbaş, sektördeki bilgi birikiminin önemine dikkat çekti.

Sütbaş, "Biz tecrübeye, iyi bir ekibe ve teknik bilgi birikimine güvenmek gerektiğine inanıyoruz. Doğru iş birlikleriyle başarılı projeler ortaya çıkarılabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.