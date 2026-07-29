Vodafone Türkiye 2026-27 Mali Yılı Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vodafone Türkiye 2026-27 Mali Yılı Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Vodafone Türkiye 2026-27 Mali Yılı Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Temmuz 2026 - Vodafone Türkiye, 2026-27 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2026) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 38,2 milyar TL* olarak gerçekleşti.

• Mobil abone sayısı 25,4 milyon

• Sabit genişbant abonesi 1,3 milyon

• 17 milyon dijital müşteri

• 38,2 milyar TL* servis geliri

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 32,3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı bu çeyrek özelinde 88 bin artarak 21,8 milyona yükselirken, toplam bazının %85,8’ini faturalı aboneler oluşturdu. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,3 milyon olarak gerçekleşti.

17 milyon dijital müşteri

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunma odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 300 milyonu aştı. 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 1.650 petabyte olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servislerde de önemli gelişme kaydetti. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 10.44 milyona ulaştı.

TOBi’ye gelen başvuruların %92’si ilk temasta çözüldü

Vodafone’un 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen yapay zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, ilk çeyrekte aylık ortalama 6 milyon müşteriyle etkileşime geçti ve 46 milyon kez konuşma başlattı. Temel müşteri süreç ve talepleri kapsamında TOBi’ye gelen başvuruların %92’si ilk temas anında çözüme kavuşturuldu. TOBİ, artan kullanımı ve kolay çözüm önerileri ile müşterilerin temel konularını hızlıca çözebilirken, müşteri temsilcilerinin de uzmanlık gerektiren diğer taleplere odaklanmasını sağladı. Müşterilerin TOBi Voice platformu üzerinden hizmet alma ve işlemlerini Sesli Yanıt Sistemi aracılığıyla gerçekleştirme oranı %57’ye yükseldi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2026-27 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Vodafone olarak, 20 yıldır, sorumlu ve şeffaf yönetişim anlayışımızla ve ‘daha iyi bir gelecek için teknoloji’ vizyonumuzla ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadık ve oynamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 500 milyar TL’yi aştı. Bu yatırımlar, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine duyduğumuz güvenin bir yansıması. Bu doğrultuda değer yaratmaya devam ettiğimiz mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 38.2 milyar TL* olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17 milyona ulaştı. Ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” 

Teknoloji, Vodafone, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Vodafone Vodafone Türkiye 2026-27 Mali Yılı Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Elçin Sangu, Ahbap soruşturmasında ifade verdi Elçin Sangu, Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Gülben Ergen’in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:48:40. #7.13#
SON DAKİKA: Vodafone Türkiye 2026-27 Mali Yılı Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.