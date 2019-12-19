Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap mücadelesi, yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. etap ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Sorgun Belediyespor- Spor Toto (Sorgun)

21 Aralık Cumartesi:

15.00 Tokat Belediye Plevne- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

15.00 İnegöl Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

22 Aralık Pazar:

13.30 Arhavi Voleybol-Halkbank (Arhavi)

Kupa Voley'de 1. etabın rövanş maçları ise 24, 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak. İki maçın ardından tur atlayacak ekipler belli olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonun birinci devresini ilk dört sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor ve Ziraat Bankası statü gereği direkt olarak final etabından kupaya katılacak.