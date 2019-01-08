Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

24 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Koray YılmazgilHalkbank: Luburic, Sket, Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque, Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Vefa Yılmaz)Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Koray Yılmazgil

Halkbank: Luburic, Sket, Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque, Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Vefa Yılmaz)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Emre Savaş, Jovovic ( Volkan Döne, Ümit Demir, Selim Demir, Enes Atlı, Kazemi)

Setler: 21-25, 25-17, 25-17, 19-25, 14-16

Süre: 140 dakika (32, 29, 29, 28, 22)

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:59 Kaynak: AA

voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Ziraat Bankası, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti

Milan, RB Leipzig'in Hakan İçin Yaptığı Teklifi Reddetti Galatasaray, Chaves Forması Giyen Marcos do Nascimento Texeira ile Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:23:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]