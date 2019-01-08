Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya
, Koray Yılmazgil
Halkbank: Luburic, Sket, Furkan Aydın
, Baranowicz, Burutay Subaşı
, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque, Abdullah Çam, Kemal Kayhan
, Vefa Yılmaz) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Fırat Ezel Filiz, Emre Savaş
, Jovovic ( Volkan Döne
, Ümit Demir, Selim Demir
, Enes Atlı, Kazemi)
Setler: 21-25, 25-17, 25-17, 19-25, 14-16
Süre: 140 dakika (32, 29, 29, 28, 22)
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 yendi.