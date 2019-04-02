Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

22 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Koray YılmazgilHalkbank: Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Baranowicz, Efe Bayram, Quesque)Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Halkbank: Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Baranowicz, Efe Bayram, Quesque)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş, Jovovic ( Volkan Döne, Selim Demir, Kazemi, Enes Atlı, Umut Şahin)

Setler: 24-26, 25-20, 18-25, 25-19, 17-15

Süre: 152 dakika (33, 32, 29, 33, 25)

Halkbank, Voleybol Efeler Ligi play-off turunda yarı finale yükseldi.

Halkbank, play-off turu çeyrek final serisinin ikinci maçında Ziraat Bankası'nı ağırladı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Halkbank, seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:34 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ziraat Bankası, Spor
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