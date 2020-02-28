Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Voleybol: Haftanın programı

6 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

17.30 VakıfBank- Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

1 Mart Pazar:

15.00 PTT- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

2 Mart Pazartesi:

19.00 Atlas Global Yeşilyurt- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

19.00 Halkbank- İnegöl Belediyespor (Başkent)

Yarın:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)

15.30 Tokat Belediye Plevne- Arhavi Voleybol (Ali Yücel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 Ziraat Bankası- Arkas Spor (Başkent)

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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