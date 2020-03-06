Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

8 Mart Pazar:

15.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

15.00 Fenerbahçe Opet- PTT (Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Atlasglobal Yeşilyurt (Eczacıbaşı)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

19.00 İnegöl Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (İnegöl)

Yarın:

14.00 Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)

16.00 Sorgun Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)

17.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

9 Mart Pazartesi:

19.00 Spor Toto- Ziraat Bankası (Başkent)