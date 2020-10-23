Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Son Dakika

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu

Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi

Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti

ABD'de Kovid-19 tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı

ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Koronavirüs aşısı haftalar içinde elimizde olacak

Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı

Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı