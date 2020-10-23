Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
14.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)
Yarın:
13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- PTT (Mimar Sinan)
15.30 Karayolları-Çan Gençlik Kalespor (Başkent)
17.00 Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt (Aksaray)
20.00 VakıfBank- Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
Not: İlbank- Beşiktaş müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi
25 Ekim Pazar:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek Vestel)
15.00 Solhanspor- Arhavi Voleybol (Karşıyaka)
15.00 Haliliye Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (11 Nisan)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.30 Halkbank- İnegöl Belediyespor (Başkent)
18.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
Not: Ziraat Bankkart- Sorgun Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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