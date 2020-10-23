Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Voleybol: Haftanın programı

23.10.2020 09:11
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)

Yarın:

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- PTT (Mimar Sinan)

15.30 Karayolları-Çan Gençlik Kalespor (Başkent)

17.00 Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt (Aksaray)

20.00 VakıfBank- Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

Not: İlbank- Beşiktaş müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

25 Ekim Pazar:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek Vestel)

15.00 Solhanspor- Arhavi Voleybol (Karşıyaka)

15.00 Haliliye Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (11 Nisan)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.30 Halkbank- İnegöl Belediyespor (Başkent)

18.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

Not: Ziraat Bankkart- Sorgun Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika Spor

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