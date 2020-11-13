Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'ne 16'ncı, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 15'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
13.00 Beşiktaş- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
14 Kasım Cumartesi:
15.00 VakıfBank–Karayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
16.00 Sarıyer Belediye- Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)
15 Kasım Pazar:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
20.00 Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)
Not: Kuzeyboru- PTT, İlbank-Çan Gençlik Kalespor ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi
15 Kasım Pazar:
13.00 Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta (Arhavi)
15.00 Solhanspor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karşıyaka)
15.00 Haliliye Belediyespor- Arkas Spor (11 Nisan)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş- İnegöl Belediye (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (Başkent)
16.00 Sorgun Belediyespor-Altekma (Sorgun)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank (Burhan Felek Vestel)
- Kaynak: AA
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