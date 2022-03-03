Volkswagen, Rusya'ya ihracatını ve ülkedeki üretimini askıya alacak - Son Dakika
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Volkswagen, Rusya'ya ihracatını ve ülkedeki üretimini askıya alacak

03.03.2022 15:58
Volkswagen, Rusya'ya ihracatını ve ülkedeki üretimini askıya alacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra şirketin Kaluga ve Nizhny Novgorod tesislerindeki üretimin bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacağı ve Rusya'ya araç ihracatının hemen durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlarının Rusya'daki ticari faaliyetleri kapsamlı şekilde kesintiye uğratmasından sonra, Volkswagen yönetiminin, "derin bir belirsizlikle karakterize edilen genel durumu" değerlendirdiği vurgulandı.

Dünyanın en çok otomobil üreten şirketlerinden biri olan VW Grubu, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 9 milyon araç satarken, Rusya'da sadece 220 bin araç satışı yapabildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Volkswagen, Moskova'nın 160 kilometre güneybatısındaki Kaluga'daki fabrikasına 1 milyar avrodan fazla yatırım yaptı. Fabrikada 4 bin kişi istihdam edilirken, şirketin Polo, Tiguan ve Skoda Rapid gibi modelleri üretiliyor.

Volkswagen, ayrıca Rus otomobil üreticisi GAZ ile Moskova'nın 400 kilometre doğusundaki Nizhny Novgorod'da Skoda Octavia, Kodiaq ve Karoq modellerini üretiyor.

Volkswagen'in lüks Audi ve Porsche araçları ise Almanya'dan ithal ediliyor.

Volkswagen'in kararı, Batılı ülkelerin Moskova'ya bir dizi ekonomik yaptırım uygulamalarının ve çok sayıda otomotiv şirketinin Rusya'daki faaliyetlerini askıya almasının ardından geldi.

Otomotiv sektörü, gelişmelere "Rusya'da faaliyetlerini durdurarak" tepki vermesiyle dikkati çekiyor.

Otomotiv şirketlerinin Rusya'daki rublenin dolar karşısında sert düşüşünden sonra ülkede belirsizliğin "daha uzun süreceği gerçeğine" hazırlandığı belirtiliyor.

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracağını bildirmişti. İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars ve Alman lüks otomobil üreticisi Audi de bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına araç sevkiyatlarını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Alman kamyon üreticisi Daimler Truck da Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz ile iş birliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacağını duyurmuştu.

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford'da Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor

Toyota Motor dahil Japon otomobil firmaları, Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurmayı planlıyor.

Honda Motor, Rusya'ya otomobil ve motosiklet nakliyatını durdurduğunu açıkladı. Rusya'da lokal tesisi bulunmayan firma, ABD üzerinden bu ülkeye araç sevkiyatı yapıyordu.

Mazda Motor ise Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde iş ortaklıklı fabrikasına Japonya'da parça ithalatını askıya almayı planlıyor.

Rusya'da yerel fabrikaları bulunan Mitsubishi Motors faaliyetlerini askıya almayı, Nissan Motor ise süreci yakından izleyip karar vermeyi planlıyor.

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Kaynak: AA

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