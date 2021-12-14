Yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

İstanbul'da trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken, öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle metrobüsün Cevizlibağ, Zeytinburnu, Altunizade gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu dikkati çekiyor.

Sabah trafiğinde Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa geçişlerinde yoğunluk görülüyor.

Özellikle D-100 kara yolu Kartal- Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Kartal'da trafik akıcı seyrederken, Maltepe İdealtepe'de her iki yönde de yoğun trafik

sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde yan yolda, Avrupa Otoyolu, hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Ankara istkameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü çıkışında normale dönüyor. Mecidiyeköy mevkisinde araç arızası nedeniyle ise kısmi yoğunluk oluştu.

TEM otoyolunda ise Kağıthane civarında bazı noktalarda trafik yoğunluğu görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikametlerinde ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Beşiktaş Meydanı'nda yapılan yeni düzenleme sonrası trafik sıkışmaya devam ediyor.

Sürücü ve yayaların zorlandığı noktada trafik polisleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yapıyor.

İBB verilerine göre, saat 08.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 oldu.