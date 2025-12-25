İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı - Son Dakika
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 13:19  Güncelleme: 16:02
Haberin Videosunu İzleyin
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı
Haber Videosu

Sakarya'da yaşayan 56 yaşındaki İrfan Sezgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zekayla hazırlanmış sahte yatırım videosuna inanarak önce para gönderdi, ardından BAYKAR ve Türkiye Petrolleri adını kullanan kişilerin "paranı geri alacağız" vaadiyle kandırması sonucu toplamda yaklaşık 2,5 milyon lirasını kaptırdı.

Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntüsüne inanarak yatırım yapan İrfan Sezgin, önce ilk sermayesini, ardından parasını kurtarma vaadiyle kendisini arayanlara toplamda 2,5 milyon lirasını kaptırdı. Mağdur olan Sezgin, "Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar. Çocuklarım, akrabalarım dahil herkes bana sırtını döndü" dedi.

İddiaya göre olay, İrfan Sezgin'in (56) sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses ve görüntüsü taklit edilerek yapay zeka ile üretilmiş bir yatırım videosuna rastlamasıyla başladı. Videodaki linke tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşan Sezgin, ilk aşamada bir miktar para gönderdi. Ancak dolandırıcılık bununla sınırlı kalmadı.

Kaybettiği parayı geri kazanma ümidiyle bekleyen Sezgin, bu kez BAYKAR ve Türkiye Petrolleri adını kullanan şahıslar tarafından arandı. "Paranızı geri almanıza yardımcı olacağız" vaadiyle kandırılan Sezgin, zaman içinde parça parça yaklaşık 2,5 milyon lira daha ödeme yaparak borç batağına sürüklendi. Mağdur olan Sezgin, dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

"DOLANDIRICILAR ORGANİZE ŞEKİLDE BANA ULAŞTI"

Yaşadığı süreci anlatan İrfan Sezgin, vatandaşları bu tür yöntemlere karşı uyardı. Sezgin, şunları söyledi: "Dolandırıcılar organize şekilde bana ulaştı. Gönderdiğim parayla ilgili çeşitli yalanlar söyleyerek beni dolandırdılar. Eşimin iki ayağı protez, bu sebeple yolda yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir araba alırız, düzen kurarız dedik ama maalesef şimdi elden, ayaktan düştük. Maaşımızı da alamaz olduk."

"BENİ YAKLAŞIK 2,5 MİLYON LİRA BORCA SOKTULAR"

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu sanılan yapay zeka videosuna inandığını ve açılan linke para gönderdiğini söyleyen Sezgin, "Bu olaydan sonra BAYKAR adını kullanan bir dolandırıcı beni aradı ve yardımcı olacağını söyleyerek 104 bin TL dolandırdı. Daha sonrasında Türkiye Petrolleri adını kullanan bir kadın aradı, çeşitli vaatlerde bulundu ve beni yaklaşık 150 bin lira dolandırdı. Yardımcı olacaklarını söyleyerek, bu şekilde 100 bin, 250 bin derken beni yaklaşık 2,5 milyon lira borca soktular" dedi.

"BİR EVİMİZ, BİR ARABAMIZ OLSUN İSTEDİK"

İrfan Sezgin, sözlerini şöyle noktaladı: "Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle buna inanmasın. Ben bu dolandırıcılık olayından sonra 2-3 kere hastanelik oldum, eşim de panik atak başladı, aile huzurumuz ve düzenimiz bozuldu. Çocuklarım, akrabalarım dahil herkes bana sırtını döndü. Beni art niyetli zannettiler, bir evimiz, arabamız olsun istedik."

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Fakir edebiyatı yapmayın lütfen. öyle üç köfteye para kazanma hayaline girerseniz böyle olur. Sorsanız faiz haram ama iş para kazanmaya gelince para yatırırsınız. Sonra da reisimizin adını karalıyorlar dersiniz. bunun fatih ürekli olanını bile yaptılar. sizin kesim daha rahat inandığı için sizi daha çok tokatladılar. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
