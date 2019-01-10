Son Dakika Haberleri: Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2. Başvuru Dönemi Başladı

Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2. Başvuru Dönemi Başladı

17 dakika önce

Pegasus Hava Yolları'nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlattığı Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2. başvuru dönemi başladı.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2. Başvuru Dönemi Başladı, System.String[]
Pegasus Hava Yolları'nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlattığı Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2. başvuru dönemi başladı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 18 ila 29 yaş aralığındaki gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında başvurular, ilgili internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

9 Şubat'a kadar yapılacak başvurular arasından teknik değerlendirmelerden sonra desteklenecek 10 proje fikri, Yarınlara Uçuyoruz Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin ilk başvuru dönemi sonucunda desteklenmek üzere seçilen 10 proje fikri hayata geçirilmeye başlandı. Proje kapsamında, toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirleri için 45 genç Mardin, Gaziantep, Hatay, İzmir, Ordu, Artvin, Erzurum, Bingöl, Ardahan ve Muğla'ya seyahat ederek projelerini gerçekleştiriyor. Şubat sonuna kadar tümü tamamlanacak olan projeler kapsamında şimdiye kadar 700'den fazlası çocuk olmak üzere bine yakın kişiye ulaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Ekonomi
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