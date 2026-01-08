Yaşar Doğu, ölümünün 65'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yaşar Doğu, ölümünün 65'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Yaşar Doğu, ölümünün 65\'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı
08.01.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVRUPA, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak Türk güreş tarihinde önemli başarılara imza atan milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 65'inci yılında kabri başında anıldı.

AVRUPA, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak Türk güreş tarihinde önemli başarılara imza atan milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 65'inci yılında kabri başında anıldı.

Kariyerinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 65'inci yılı münasebetiyle Ankara'da Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarının başında düzenlenen törenle anıldı. Törene; Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu'nun yanı sıra güreş camiasından çok sayıda isim katıldı. Törende, Doğu'nun anısına saygı duruşu gerçekleştirilirken tören sonunda ise Kur'an'ı Kerim tilaveti yapıldı.

Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu anma programının yıllar sonra hala kalabalık şekilde gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün babamı 65'inci kez anıyoruz. Bu kalabalığı katılımını hala gönülden hissediyorum. Özellikle bugün aramıza Kavak'tan kalkıp gelen Yaşar Doğu Güreş Kulübü'nün genç pehlivanlarını da görüyorum. Onlar da geleceğin Yaşar Doğuları. Törene katılmalarına ayrıca çok sevindim. Babama Allah'tan rahmet diliyorum' diye konuştu.

AKGÜL: YAŞAR DOĞU GÜREŞ MÜZESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Önceki yıl gerçekleştirilen anma programını 2'nci kez gerçekleştirmekten dolayı onur duyduklarını kaydeden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, "Rahmetli Yaşar Doğu hocamız, sadece şampiyonluklarıyla değil, karakteriyle tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir spor adamıdır. Anadolu'dan getirdiği sporculara ve gençlere bütün kazandığı her şeyi harcayan, büyük fedakarlık yapan bir şampiyon. Çok büyük ve örnek aldığımız bir isim. Şu anda onun felsefesiyle güreşe hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah'tan şampiyonumuz Yaşar Doğu'ya rahmet diliyorum. Bizler onun bıraktığı serveti gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. İlerisi için de Güreş Müzesi'ni hayata geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir Güreş Müzesi'ne ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yaşar Doğu Güreş Müzesi'nde de tarihe geçmiş güreşçilerin ve şampiyonlarımızın mayoları, güreş ayakkabıları ve madalyalarının sergilenmesinin camiamız adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yaşar Doğu, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşar Doğu, ölümünün 65'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:58:20. #7.11#
SON DAKİKA: Yaşar Doğu, ölümünün 65'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.