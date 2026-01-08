Yaşar Doğu, ölümünün 65\'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

AVRUPA, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak Türk güreş tarihinde önemli başarılara imza atan milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 65'inci yılında kabri başında anıldı.

Kariyerinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 65'inci yılı münasebetiyle Ankara'da Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarının başında düzenlenen törenle anıldı. Törene; Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu'nun yanı sıra güreş camiasından çok sayıda isim katıldı. Törende, Doğu'nun anısına saygı duruşu gerçekleştirilirken tören sonunda ise Kur'an'ı Kerim tilaveti yapıldı.

Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu anma programının yıllar sonra hala kalabalık şekilde gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün babamı 65'inci kez anıyoruz. Bu kalabalığı katılımını hala gönülden hissediyorum. Özellikle bugün aramıza Kavak'tan kalkıp gelen Yaşar Doğu Güreş Kulübü'nün genç pehlivanlarını da görüyorum. Onlar da geleceğin Yaşar Doğuları. Törene katılmalarına ayrıca çok sevindim. Babama Allah'tan rahmet diliyorum' diye konuştu.

AKGÜL: YAŞAR DOĞU GÜREŞ MÜZESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Önceki yıl gerçekleştirilen anma programını 2'nci kez gerçekleştirmekten dolayı onur duyduklarını kaydeden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, "Rahmetli Yaşar Doğu hocamız, sadece şampiyonluklarıyla değil, karakteriyle tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir spor adamıdır. Anadolu'dan getirdiği sporculara ve gençlere bütün kazandığı her şeyi harcayan, büyük fedakarlık yapan bir şampiyon. Çok büyük ve örnek aldığımız bir isim. Şu anda onun felsefesiyle güreşe hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah'tan şampiyonumuz Yaşar Doğu'ya rahmet diliyorum. Bizler onun bıraktığı serveti gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. İlerisi için de Güreş Müzesi'ni hayata geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir Güreş Müzesi'ne ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yaşar Doğu Güreş Müzesi'nde de tarihe geçmiş güreşçilerin ve şampiyonlarımızın mayoları, güreş ayakkabıları ve madalyalarının sergilenmesinin camiamız adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.