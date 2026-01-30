Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Hukuk

Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu

Haberin Videosunu İzleyin
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu
30.01.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu
Haber Videosu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kendilerini başkomiser, savcı ve rütbeli asker olarak tanıtarak, yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evini ve tüm mal varlığını dolandırmak isteyenlere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü bünyesindeki ekipler geçit vermedi. Yaşlı kadın polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kendilerini başkomier, savcı ve rütbeli asker olarak tanıtarak yaşlı kadının tüm mal varlığını dolandırmak isteyen şüphelilerin oyununu gerçek polisler bozdu.

YAŞLI KADININ EVİNİ VE TÜM PARASINI İSTEDİLER

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ta yaşayan E.G. isimli yaşlı kadını cep telefonuyla arayan iki kişi kendilerini başkomiser ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı kadından, ikamet ettiği evini satmasını talep eden dolandırıcılar, satış sorasında ise nakit paraları alarak parmak izi çalışması yapacaklarını söyledi.

YAŞLI KADIN ŞÜPHESİNDE HAKLI ÇIKTI

Yaşlı kadın telefondaki kişilerden şüphelenince durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri; Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, E.G.'nin evi ve çevresinde önlemler alarak teknik takip başlattı.

"YAVUZ BAŞKOMİSER" SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ayvalık polisinin kontrollü ve planlı operasyonuyla yaşlı kadının evine gelip kendisini, "Yavuz Başkomiser" olarak tanıtarak nakit paraları teslim almak isteyen N.T.K. isimli dolandırıcı ekiplerce kıskıvrak suçüstü yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada; ele geçirdikleri N.T.K. ile birlikte Ayvalık'a geldiği belirlenen taksi sürücüsü A.İ ile kendisini savcı olarak tanıtan B.T. isimli şahısları da gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla aynı anda yakaladı.

Yaşlı kadın az kalsın tüm mal varlığını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan üç zanlı emniyetteki ilk sorgulamalarının ardından Ayvalık Adliyesi'ne götürüldü. İki zanlıyı Ayvalık'a getirdiği belirlenen A.İ.'nin korsan taksicilik yaptığı belirlendi. A.İ'nin korsan taksisi 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mahkemeye çıkarılan kendisini, "Yavuz Başkomiser" olarak tanıtan N.T.K. ile savcı olduğunu öne süren B.T. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kendilerini savcı, hakim, polis ya da rütbeli asker olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcılık, Balıkesir, Operasyon, Ayvalık, Gündem, Güncel, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Yakakent’te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar
Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu
İsrail Ordusu, katliamı ilk kez kabul etti: Asıl sayı daha yüksek de olabilir İsrail Ordusu, katliamı ilk kez kabul etti: Asıl sayı daha yüksek de olabilir

14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Juventus oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Juventus oldu
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:29:25. #7.11#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.