Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kendilerini başkomier, savcı ve rütbeli asker olarak tanıtarak yaşlı kadının tüm mal varlığını dolandırmak isteyen şüphelilerin oyununu gerçek polisler bozdu.

YAŞLI KADININ EVİNİ VE TÜM PARASINI İSTEDİLER

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ta yaşayan E.G. isimli yaşlı kadını cep telefonuyla arayan iki kişi kendilerini başkomiser ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı kadından, ikamet ettiği evini satmasını talep eden dolandırıcılar, satış sorasında ise nakit paraları alarak parmak izi çalışması yapacaklarını söyledi.

YAŞLI KADIN ŞÜPHESİNDE HAKLI ÇIKTI

Yaşlı kadın telefondaki kişilerden şüphelenince durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri; Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, E.G.'nin evi ve çevresinde önlemler alarak teknik takip başlattı.

"YAVUZ BAŞKOMİSER" SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ayvalık polisinin kontrollü ve planlı operasyonuyla yaşlı kadının evine gelip kendisini, "Yavuz Başkomiser" olarak tanıtarak nakit paraları teslim almak isteyen N.T.K. isimli dolandırıcı ekiplerce kıskıvrak suçüstü yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada; ele geçirdikleri N.T.K. ile birlikte Ayvalık'a geldiği belirlenen taksi sürücüsü A.İ ile kendisini savcı olarak tanıtan B.T. isimli şahısları da gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla aynı anda yakaladı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan üç zanlı emniyetteki ilk sorgulamalarının ardından Ayvalık Adliyesi'ne götürüldü. İki zanlıyı Ayvalık'a getirdiği belirlenen A.İ.'nin korsan taksicilik yaptığı belirlendi. A.İ'nin korsan taksisi 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mahkemeye çıkarılan kendisini, "Yavuz Başkomiser" olarak tanıtan N.T.K. ile savcı olduğunu öne süren B.T. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kendilerini savcı, hakim, polis ya da rütbeli asker olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.