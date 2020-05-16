Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,61
|7,41
|40,32
|Acıpayam Selüloz
|10,00
|31,93
|56,99
|Adana Çimento (A)
|10,13
|2,84
|4,33
|Adana Çimento (B)
|7,13
|1,86
|0,00
|Adana Çimento (C)
|1,99
|-0,50
|-10,76
|Adel Kalemcilik
|11,68
|-1,52
|-25,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,49
|2,05
|4,32
|Afyon Çimento
|2,72
|-4,56
|19,39
|Ak Enerji
|1,02
|0,99
|-6,42
|Akbank
|5,44
|-2,16
|-32,92
|Akçansa
|7,58
|-0,92
|-21,81
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,85
|3,93
|-12,32
|Akfen GMYO
|3,06
|5,15
|-24,44
|Akın Tekstil
|13,31
|-0,52
|-3,48
|Akiş GMYO
|3,28
|0,31
|-18,81
|Akmerkez GMYO
|27,00
|-4,93
|20,51
|Aksa
|6,48
|5,37
|-7,47
|Aksa Enerji
|4,67
|16,17
|22,89
|Aksigorta
|5,87
|0,34
|8,35
|Aksu Enerji
|9,72
|1,67
|-34,63
|Alarko Carrıer
|55,40
|4,92
|-7,67
|Alarko GMYO
|14,56
|1,46
|-4,10
|Alarko Holding
|4,79
|5,51
|-19,50
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.231,80
|0,00
|0,89
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.166,60
|0,00
|0,93
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.181,10
|0,00
|0,93
|Albaraka Türk
|1,33
|3,91
|-13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,07
|1,98
|58,39
|Alkim Kağıt
|11,26
|19,28
|107,76
|Alkim Kimya
|14,20
|7,74
|128,96
|Altınyağ
|1,44
|7,46
|251,22
|Altınyunus Çeşme
|25,00
|-3,10
|150,25
|Anadolu Cam
|3,99
|-1,48
|-8,49
|Anadolu Efes
|16,94
|-0,59
|-26,60
|Anadolu Grubu Holding
|15,77
|-0,82
|-10,35
|Anadolu Hayat Emek.
|6,74
|5,15
|10,76
|Anadolu Isuzu
|11,10
|-1,42
|-8,79
|Anadolu Sigorta
|5,10
|2,20
|22,79
|Anel Elektrik
|3,66
|1,39
|14,02
|Arçelik
|14,84
|-3,64
|-28,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,14
|6,04
|Arena Bilgisayar
|15,03
|-3,53
|106,31
|Armada Bilgisayar
|22,24
|0,18
|35,69
|Arsan Tekstil
|4,14
|4,02
|15,64
|Artı Yatırım Holding
|2,87
|7,89
|254,32
|Aselsan
|28,86
|8,91
|37,82
|Aslan Çimento
|37,66
|1,78
|-5,76
|Ata GMYO
|3,51
|-1,13
|-22,52
|Atakule GMYO
|1,55
|0,00
|-19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|1,51
|2,03
|51,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|2,84
|0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,36
|-3,44
|-7,80
|Avrasya GMYO
|1,81
|3,43
|19,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,14
|-1,83
|17,58
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,70
|0,03
|11,03
|Avrupa Yatırım Holding
|1,86
|27,40
|20,78
|Ayen Enerji
|3,25
|2,52
|-6,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,97
|23,75
|35,62
|Aygaz
|10,17
|1,19
|-16,27
|Bagfaş
|18,19
|12,49
|8,15
|Bak Ambalaj
|8,96
|5,41
|21,90
|Balatacılar Balatacılık
|2,52
|13,51
|103,23
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|1,64
|22,62
|Banvit
|24,48
|-5,85
|31,83
|Baştaş Başkent Çimento
|3,45
|21,48
|33,20
|Batı Çimento
|2,82
|2,55
|-14,80
|Batısöke Çimento
|1,19
|2,59
|-9,16
|Bera Holding
|3,72
|-1,06
|-3,38
|Berkosan Yalıtım
|3,69
|8,53
|34,67
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,07
|-1,90
|-15,51
|Beyaz Filo
|3,94
|8,54
|24,68
|Bilici Yatırım
|7,19
|2,71
|64,53
|Bim Mağazalar
|56,50
|11,87
|22,27
|Birko Mensucat
|0,48
|6,67
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,51
|2,03
|32,46
|Bizim Mağazaları
|12,52
|-1,42
|12,09
|Bolu Çimento
|4,66
|1,08
|-0,85
|Bomonti Elektrik
|4,11
|-11,99
|221,09
|Borusan Mannesmann
|9,85
|8,84
|-13,97
|Borusan Yat. Paz.
|62,30
|5,77
|3,98
|Bosch Fren Sistemleri
|268,10
|1,02
|-6,84
|Bossa
|9,26
|1,98
|14,89
|Brisa
|9,53
|9,54
|1,61
|Burçelik
|7,26
|0,28
|24,96
|Burçelik Vana
|16,61
|-8,33
|71,06
|Bursa Çimento
|4,11
|6,75
|2,66
|Carrefoursa
|7,73
|3,48
|64,12
|Casa Emtia Petrol
|19,86
|20,51
|111,50
|Ceo Event Medya
|3,51
|-4,88
|-4,16
|Coca Cola İçecek
|36,24
|-0,17
|-6,36
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|-3,73
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,50
|6,38
|-13,19
|Çelebi
|86,60
|-2,86
|-15,18
|Çelik Halat
|10,15
|7,07
|56,15
|Çemaş Döküm
|1,06
|1,92
|-15,44
|Çemtaş
|7,44
|8,77
|-8,48
|Çimbeton
|78,65
|60,84
|90,62
|Çimentaş
|26,74
|27,70
|78,27
|Çimsa
|7,52
|-0,40
|-17,18
|Çuhadaroğlu Metal
|3,26
|13,19
|2,19
|Dagi Giyim
|4,32
|60,00
|72,80
|Dagi Yatırım Holding
|5,46
|60,59
|141,59
|Dardanel
|8,98
|15,87
|136,94
|Datagate Bilgisayar
|9,07
|10,74
|16,13
|Demısaş Döküm
|3,67
|-5,41
|5,46
|Denge Holding
|1,56
|10,64
|13,87
|Deniz GMYO
|4,00
|-2,20
|-20,79
|Denizli Cam
|7,31
|-0,68
|-12,35
|Derimod
|7,30
|7,99
|2,24
|Derlüks Deri
|4,54
|15,91
|12,22
|Desa Deri
|4,38
|0,92
|-3,52
|Despec Bilgisayar
|6,31
|17,29
|48,82
|Deva Holding
|18,90
|31,25
|111,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,36
|34,65
|74,36
|Ditaş Doğan
|16,65
|1,90
|74,98
|DO-CO
|315,00
|-5,32
|-44,15
|Doğan Burda
|13,14
|38,46
|116,47
|Doğan Holding
|1,91
|1,60
|6,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,86
|3,91
|12,73
|Doğusan
|2,17
|5,34
|4,33
|Doğuş GMYO
|5,08
|1,20
|12,14
|Doğuş Otomotiv
|9,65
|5,23
|1,37
|Döktaş Dökümcülük
|25,20
|-0,16
|-20,37
|Duran Doğan Basım
|17,21
|-3,31
|22,58
|Dyo Boya
|4,81
|3,89
|-1,84
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|28,51
|58,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,91
|23,80
|23,65
|Edip Gayrimenkul
|1,87
|-0,53
|34,53
|Ege Endüstri
|562,20
|6,74
|-0,06
|Ege Gübre
|57,40
|9,23
|15,26
|Ege Profil
|15,18
|21,44
|26,82
|Ege Seramik
|4,14
|4,55
|11,59
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,44
|27,43
|350,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,14
|7,55
|192,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,86
|26,47
|330,00
|Egeplast
|17,26
|30,76
|38,08
|Ekiz Kimya
|16,91
|7,78
|2672,13
|Emek Elektrik
|1,90
|6,15
|19,50
|Eminiş Ambalaj
|3,79
|48,63
|149,34
|Emlak Konut GMYO
|1,25
|2,46
|-14,38
|Enerjisa Enerji
|7,84
|5,09
|16,39
|Enka İnşaat
|6,19
|-0,32
|-0,99
|Erbosan
|19,23
|6,07
|-23,02
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|-1,74
|-12,50
|Ersu Gıda
|5,34
|1,71
|157,97
|Escort Teknoloji
|3,91
|-2,25
|181,29
|Etiler Gıda
|3,15
|7,88
|28,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|3,33
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|-2,03
|16,00
|Euro Yat. Ort.
|1,69
|0,60
|43,22
|Euro Yatırım Holding
|1,44
|1,41
|-4,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,94
|-3,68
|-31,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,97
|11,52
|-13,13
|F-M İzmit Piston
|53,15
|6,09
|12,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,55
|5,29
|37,19
|Ford Otosan
|58,00
|5,74
|-12,27
|Formet Çelik Kapı
|4,49
|5,65
|49,67
|Frigo Pak Gıda
|12,50
|-6,44
|-3,55
|Galatasaray Sportif
|2,48
|-2,36
|22,17
|Garanti Bankası
|7,70
|-2,04
|-30,88
|Garanti Faktoring
|4,43
|3,75
|14,47
|Garanti Yat. Ort.
|1,54
|6,21
|42,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,20
|-5,88
|242,86
|Gedik Yatırım Holding
|26,84
|0,68
|249,02
|Gediz Ambalaj
|8,90
|7,62
|31,66
|Gentaş
|2,25
|10,29
|2,74
|Gersan Elektrik
|4,07
|21,49
|27,59
|Global Men. Değ.
|3,09
|0,32
|64,36
|Global Yat. Holding
|3,26
|4,15
|-33,06
|Good-Year
|4,92
|11,82
|21,48
|Göltaş Çimento
|15,19
|3,69
|-14,61
|Gözde Girişim
|3,89
|3,18
|-24,32
|GSD Denizcilik
|2,97
|20,73
|16,02
|GSD Holding
|1,69
|5,62
|13,42
|Gübre Fabrik.
|18,30
|14,95
|102,43
|Güler Yat. Holding
|18,04
|7,83
|788,67
|Güneş Sigorta
|2,96
|-2,95
|35,78
|Halk GMYO
|1,45
|2,11
|18,85
|Halk Sigorta
|4,09
|2,51
|106,57
|Hatay Tekstil
|9,97
|8,37
|45,12
|Hedef Girişim
|2,29
|-4,18
|-12,26
|Hektaş
|13,09
|2,27
|63,22
|HUB Girişim
|24,14
|10,33
|157,12
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|1,41
|26,32
|ICBC Turkey Bank
|4,44
|5,46
|-15,75
|İdealist Danışmanlık
|3,75
|16,10
|12,95
|İdealist GMYO
|4,51
|37,92
|47,39
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|-0,57
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|4,55
|-4,17
|İhlas Gazetecilik
|3,54
|-5,60
|-48,02
|İhlas Holding
|0,67
|1,52
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|6,25
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|11,05
|24,44
|13,92
|Info Yatırım
|7,20
|24,78
|-19,10
|İntema
|9,11
|0,22
|-1,62
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|7,50
|80,05
|İskenderun Demir Çelik
|6,91
|0,14
|-13,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)