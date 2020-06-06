Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,44
|-2,82
|84,95
|Acıpayam Selüloz
|9,72
|0,31
|52,59
|Adel Kalemcilik
|13,09
|6,25
|-16,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,62
|3,85
|13,42
|Afyon Çimento
|2,88
|4,73
|26,41
|Ak Enerji
|1,26
|11,50
|15,60
|Akbank
|5,92
|4,04
|-27,00
|Akçansa
|10,06
|25,91
|3,77
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,14
|13,23
|1,42
|Akfen GMYO
|3,27
|2,51
|-19,26
|Akın Tekstil
|15,02
|4,31
|8,92
|Akiş GMYO
|3,71
|4,80
|-8,17
|Akmerkez GMYO
|26,96
|0,97
|20,33
|Aksa
|6,78
|5,12
|-3,19
|Aksa Enerji
|4,76
|2,37
|25,26
|Aksigorta
|6,72
|5,49
|24,03
|Aksu Enerji
|9,99
|2,78
|-32,82
|Alarko Carrıer
|68,00
|5,18
|13,33
|Alarko GMYO
|15,10
|3,14
|-0,54
|Alarko Holding
|5,34
|5,12
|-10,25
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.231,80
|0,00
|0,89
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.166,60
|0,00
|0,93
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.181,10
|0,00
|0,93
|Albaraka Türk
|1,45
|5,84
|-5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,18
|-1,03
|59,30
|Alkim Kağıt
|10,11
|5,86
|86,54
|Alkim Kimya
|12,55
|7,36
|102,35
|Altınyağ
|1,35
|27,36
|229,27
|Altınyunus Çeşme
|31,40
|15,95
|214,31
|Anadolu Cam
|4,33
|2,36
|1,54
|Anadolu Efes
|19,91
|7,39
|-13,73
|Anadolu Grubu Holding
|18,47
|5,42
|5,00
|Anadolu Hayat Emek.
|6,74
|5,31
|10,76
|Anadolu Isuzu
|11,96
|4,27
|-1,73
|Anadolu Sigorta
|5,90
|3,51
|42,05
|Anel Elektrik
|3,99
|4,45
|24,30
|Arçelik
|16,69
|5,83
|-19,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,08
|-1,82
|Arena Bilgisayar
|15,26
|-4,57
|109,47
|Armada Bilgisayar
|22,38
|1,63
|36,55
|Arsan Tekstil
|5,01
|3,09
|39,94
|Artı Yatırım Holding
|2,30
|4,07
|183,95
|Aselsan
|31,88
|5,63
|52,24
|Ata GMYO
|3,42
|1,79
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,78
|5,95
|-7,29
|Atlantis Yatırım Holding
|1,76
|13,55
|76,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-10,00
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,91
|-2,34
|-3,70
|Avrasya GMYO
|2,11
|-6,64
|39,74
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|-9,35
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,01
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|3,55
|13,64
|Ayen Enerji
|3,48
|6,10
|0,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,95
|0,68
|34,70
|Aygaz
|11,38
|6,16
|-6,31
|Bagfaş
|17,05
|-8,23
|1,37
|Bak Ambalaj
|8,17
|-4,78
|11,16
|Balatacılar Balatacılık
|2,36
|0,43
|90,32
|Bantaş Ambalaj
|3,50
|9,37
|38,89
|Banvit
|24,00
|-5,14
|29,24
|Baştaş Başkent Çimento
|3,48
|2,35
|34,36
|Batı Çimento
|3,17
|6,73
|-4,23
|Batısöke Çimento
|1,33
|4,72
|1,53
|Bayrak Taban Sanayi
|3,96
|Bera Holding
|4,34
|1,64
|12,73
|Berkosan Yalıtım
|3,72
|1,92
|35,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|2,03
|2,45
|Beyaz Filo
|3,85
|2,12
|21,84
|Bilici Yatırım
|7,51
|-2,47
|71,85
|Bim Mağazalar
|66,40
|2,00
|43,69
|Birko Mensucat
|0,46
|6,98
|48,39
|Birlik Mensucat
|1,52
|5,56
|33,33
|Bizim Mağazaları
|14,90
|9,40
|33,39
|Bomonti Elektrik
|4,62
|8,45
|260,94
|Borusan Mannesmann
|10,66
|2,01
|-6,90
|Borusan Yat. Paz.
|70,30
|3,38
|17,34
|Bosch Fren Sistemleri
|286,00
|4,04
|-0,62
|Bossa
|9,62
|2,56
|19,35
|Brisa
|11,10
|-0,27
|18,35
|Burçelik
|8,54
|5,43
|46,99
|Burçelik Vana
|19,70
|14,80
|102,88
|Bursa Çimento
|4,19
|3,46
|4,66
|Carrefoursa
|7,12
|-4,30
|51,17
|Casa Emtia Petrol
|23,08
|2,21
|145,79
|Ceo Event Medya
|3,57
|-0,83
|-2,52
|Coca Cola İçecek
|41,24
|1,78
|8,93
|Cosmos Yat. Holding
|3,05
|8,16
|49,51
|Credıtwest Faktorıng
|3,88
|18,65
|34,72
|Çelebi
|87,05
|-1,14
|-14,74
|Çelik Halat
|9,90
|0,00
|52,31
|Çemaş Döküm
|1,23
|6,96
|-1,88
|Çemtaş
|7,79
|3,59
|-4,17
|Çimbeton
|66,30
|-9,36
|60,69
|Çimentaş
|25,00
|-12,34
|66,67
|Çimsa
|8,85
|11,46
|-2,53
|Çuhadaroğlu Metal
|3,37
|5,31
|5,64
|Dagi Giyim
|3,88
|0,26
|55,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,37
|8,38
|226,11
|Dardanel
|12,00
|14,29
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|8,97
|2,16
|14,85
|Demısaş Döküm
|3,78
|-1,05
|8,62
|Denge Holding
|1,49
|-0,67
|8,76
|Deniz GMYO
|4,65
|18,32
|-7,92
|Denizli Cam
|7,75
|4,59
|-7,07
|Derimod
|6,93
|1,91
|-2,94
|Derlüks Deri
|5,14
|22,38
|27,05
|Desa Deri
|4,75
|2,59
|4,63
|Despec Bilgisayar
|6,59
|-3,51
|55,42
|Deva Holding
|18,35
|-2,29
|105,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,29
|-0,77
|65,38
|Ditaş Doğan
|16,48
|-3,29
|73,20
|DO-CO
|387,70
|2,35
|-31,26
|Doğan Burda
|12,78
|-1,08
|110,54
|Doğan Holding
|1,97
|3,14
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,01
|3,61
|21,82
|Doğusan
|2,33
|2,64
|12,02
|Doğuş GMYO
|5,44
|2,45
|20,09
|Doğuş Otomotiv
|11,18
|4,29
|17,44
|Döktaş Dökümcülük
|25,60
|4,92
|-19,10
|Duran Doğan Basım
|16,08
|0,19
|14,53
|Dyo Boya
|5,86
|12,05
|19,59
|Eczacıbaşı İlaç
|5,66
|0,71
|55,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,38
|0,73
|28,52
|Edip Gayrimenkul
|2,01
|4,69
|44,60
|Ege Endüstri
|573,00
|0,53
|1,86
|Ege Gübre
|86,50
|30,27
|73,69
|Ege Profil
|14,90
|-0,20
|24,48
|Ege Seramik
|4,82
|3,88
|29,92
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|43,68
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,11
|58,57
|184,62
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|54,17
|270,00
|Egeplast
|17,05
|3,21
|36,40
|Ekiz Kimya
|6,69
|-17,41
|996,72
|Emek Elektrik
|2,26
|10,24
|42,14
|Eminiş Ambalaj
|3,87
|14,84
|154,61
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|11,56
|12,33
|Enerjisa Enerji
|8,35
|2,83
|23,96
|Enka İnşaat
|5,51
|0,36
|-1,29
|Erbosan
|21,50
|7,82
|-13,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,67
|7,70
|-4,09
|Ersu Gıda
|4,77
|-4,98
|130,43
|Escort Teknoloji
|3,81
|-2,06
|174,10
|Etiler Gıda
|2,99
|8,73
|22,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,88
|3,87
|12,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|2,76
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|32,20
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|7,45
|15,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,93
|9,30
|-10,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,11
|4,85
|-10,07
|F-M İzmit Piston
|49,98
|-3,61
|5,53
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,10
|7,14
|44,34
|Ford Otosan
|67,30
|8,81
|1,79
|Formet Çelik Kapı
|4,64
|-1,07
|54,67
|Frigo Pak Gıda
|17,75
|31,68
|36,96
|Galatasaray Sportif
|3,49
|2,95
|71,92
|Garanti Bankası
|8,29
|6,01
|-25,58
|Garanti Faktoring
|4,77
|-2,05
|23,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,85
|11,45
|71,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,31
|7,96
|227,83
|Gedik Yatırım Holding
|26,20
|19,63
|240,70
|Gediz Ambalaj
|9,79
|4,26
|44,82
|Gentaş
|2,54
|13,39
|15,98
|Gersan Elektrik
|4,63
|21,52
|45,14
|Global Men. Değ.
|5,16
|5,09
|174,47
|Global Yat. Holding
|3,54
|-2,75
|-27,31
|Good-Year
|4,87
|-4,13
|20,25
|Göltaş Çimento
|16,46
|6,68
|-7,48
|Gözde Girişim
|4,48
|9,27
|-12,84
|GSD Denizcilik
|4,71
|21,39
|83,98
|GSD Holding
|1,80
|5,88
|20,81
|Gübre Fabrik.
|24,82
|9,92
|174,56
|Güler Yat. Holding
|8,08
|-23,56
|298,03
|Güneş Sigorta
|3,52
|4,76
|61,47
|Halk GMYO
|1,95
|6,56
|59,84
|Halk Sigorta
|3,90
|0,00
|96,97
|Hatay Tekstil
|9,80
|5,49
|42,65
|Hedef Girişim
|2,65
|9,50
|1,53
|Hektaş
|14,84
|0,27
|85,04
|HUB Girişim
|22,14
|-1,86
|135,82
|Hürriyet Gzt.
|1,63
|-2,40
|42,98
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|4,14
|-9,30
|İdealist Danışmanlık
|3,40
|0,59
|2,41
|İdealist GMYO
|4,56
|3,40
|49,02
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|0,57
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,31
|6,50
|9,17
|İhlas Gazetecilik
|3,72
|0,27
|-45,37
|İhlas Holding
|0,73
|7,35
|-19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,10
|4,76
|7,84
|İndeks Bilgisayar
|11,45
|6,02
|18,04
|Info Yatırım
|8,24
|17,05
|-7,42
|İntema
|10,58
|9,30
|14,25
|İpek Doğal Enerji
|14,56
|-1,29
|88,60
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|-1,70
|-13,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)